Polisin şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 106 gram metamfetamin ile 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün gerçekleşen asayiş uygulaması esnasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada vites kutusunun yanında bulunan poşete sarılı halde 106 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde bulunan 3 kişiye üst araması yapan polis ekipleri, şüphelilerden birinin çorabında kağıda sarılmış halde 6 gram esrar buldu. 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. tutuklanırken, M.N.Y. ve M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.