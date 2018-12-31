Polisler sürücüleri hem uyardı hemde çikolata dağıtarak yeni yılını kutladı

İzmir'de, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturduğu kontrol merkezlerinde hem denetim yaptı hemde vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yılını kutladı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yılbaşı öncesi kentin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine; hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı. Trafik ekipleri, araçlarda bulunan yolculara da trafik kurallarına uymanın önemini anlattı. Araçta bulunan vatandaşlara ihlallerde şoförü uyarmaları konusunda tavsiyede bulunan trafik ekipleri, vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yılını kutladı.

Öte yandan asayiş ve yaya devriye ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde meydana gelebilecek hırsızlıklara karşıda uyarılarda bulundu. Halkın yılbaşını huzur içinde kutlaması için 200 polisin görev başında olacağını ve tüm birimlerin tam kadro çalışacağını ifade eden Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, gereken tüm tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların aileleriyle beraber mutlu bir şekilde yılbaşı geçirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Alınan tüm tedbirlerin vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla olduğunun altını çizen Uğurtaş, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında vatandaşlardan ihbarda bulunmalarını da istedi.