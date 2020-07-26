Pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Ege Mahallesi 1542 sokak üzerinde bulunan şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, boş şantiye alanında bulunan Ahmet K. ve Seyit Ahmet Ş.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden şahıslar kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.