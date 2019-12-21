Pompal? t?fekli infaz?n azmettiricisine a??rla?t?r?lm?? m?ebbet

?zmir'de ?nl? i? adam? Yusuf Ad?g?zel'in arabas?na bindi?i esnada kar maskeli 2 ki?i taraf?ndan pompal? t?fekle infaz edilmesine ili?kin davada azmettirici s?fat?yla yarg?lanan Mehmet Aydemir, a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas?na ?arpt?r?l?rken, vah?i cinayeti i?ledi?i iddia edilen firari san?klar Emre Polat ve Muhammet Aydemir'in k?rm?z? b?ltenle aranmas?na devam edilecek.

11 ?ubat 2017'de ?zmir'in Karaba?lar il?esinde meydana gelen olayda, arabas?na bindi?i esnada kar maskeli 2 ki?i taraf?ndan pompal? t?fekle vurulan ve kald?r?ld??? hastanede ya?am?n? yitiren ?nl? i? adam? Yusuf Ad?g?zel'in kurban gitti?i cinayete ili?kin g?r?len davada karar ??kt?.

?zmir 3. A??r Ceza Mahkemesinde g?r?len davan?n bug?nk? duru?mas?nda tutuklu san?klar Baran Aydemir, Mehmet Aydemir, Mustafa Aydemir, ?zg?r Boyac?er ve Vahit Ho?nut ile Yusuf Ad?g?zel'in ailesi ve taraf avukatlar? haz?r bulundu.

K?rm?z? b?ltenle aran?yorlar

Mahkeme ba?kan?, haklar?nda yakalama karar? bulunan di?er san?klar Emre Polat ve Muhammet Aydemir'in k?rm?z? b?ltenle arand??? ancak hen?z yakalanamad?klar?n? ifade etti. Emre Polat ve Muhammet Aydemir y?n?nde dosyan?n tefrikine karar veren mahkeme heyeti, her iki san?k i?in de yakalama karar? ve k?rm?z? b?ltenin devam?na h?kmetti.

San?klardan ?zg?r Boyac?er'e ?tasarlayarak insan ?ld?rmeye yard?m mahiyetinde i?tirak? su?undan a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas? veren mahkeme heyeti, Boyac?er'in firari san?k Emre Polat'? olay yerine b?rakt??? ve olaydan sonra oradan ara?la alarak uzakla?t??? gerek?esiyle, cezay? 19 y?l hapis cezas?na ?evirdi.

Azmettiriciye a??rla?t?r?lm?? m?ebbet

Firari san?k Emre Polat'?n pompal? t?fekle ?tasarlayarak ?ld?rme? su?unu Mehmet Aydemir'in azmettirmesiyle i?ledi?ini ifade eden mahkeme heyeti, Mehmet Aydemir'e ?tasarlayarak ?ld?rmeye azmettirme? su?undan a??rla?t?r?lm?? m?ebbet hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na karar verdi.

?Su?luyu kay?rma? su?lamas?yla yarg?lanan Baran Aydemir'in, Mehmet Aydemir'in o?lu olmas? gerek?esiyle cezaya yer olmad???na karar veren mahkeme heyeti; yine ?su?luyu kay?rma? su?lamas?yla yar?lanan san?klardan Vahit Ho?nut'un beraatine, san?k Serdar K???k'e ise firari san?k Muhammet Aydemir'in yurt d???na ??k???n? sa?lad???, Aydemir'e sahte pasaport ve Atina'ya u?ak bileti temin etti?i gerek?eleri ile ?su?luyu kay?rma ?su?undan 2 y?l 6 ay hapis cezas? ile cezaland?r?lmas?na karar verdi. Heyet, san?klardan R?dvan Tam'a da ?su?luyu kay?rma? su?undan 2 y?l, san?klardan Mustafa Aydemir'e ?su? delillerini yok etme, gizleme? su?undan 3 y?l hapis cezas? verdi.