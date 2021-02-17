Porta Gaziemir için ‘en güzel tat' yarışması

Belediye ile kooperatif iş birliğinde 4 farklı kategoride düzenlenen tadım yarışmasında en çok beğenilen tariflerin, Gaziemir Belediyesinin yaşama geçireceği Porta Gaziemir'in menüsüne konulması kararlaştırıldı.

Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde tadım yarışması düzenlendi. 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada en güzel kek, poğaça, sarma ve mantı seçildi.

Yemek yarışmasında kooperatif üyesi kadınların yaptığı yemekler Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Şef Muharrem Duran, SEYDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Özgür, SEYDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Aksan, Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nur Dilsiz'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu sarma kategorisinde Semra Baş, poğaça kategorisinde Şehriban Demir, mantı kategorisinde Zeynep Pak, kek kategorisinde ise Oya Çalışır en çok puanı aldı. Yarışmada derece alan tariflerin, Gaziemir Belediyesinin yurttaşların ucuz ve kaliteli hizmet alıp sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için yaşama geçireceği Porta Gaziemir'in menüsüne konulmasına karar verildi.

Kadınlara tam destek

Tadım yarışmasına katılan kadınlara teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kadınları ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizerek şunları söyledi: “Bir hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Hem ucuz ve kaliteli hizmet sunacak hem de kadınların üretecekleri, ürettikçe kazanıp aile bütçelerine katkı sağlayacakları bir mekân oluşturmak hedefimizdi. Bunun için adım adım ilerliyoruz. Porta Gaziemir'in inşaatı hızla devam ediyor. Porta Gaziemir'in mutfağında kadınlar ürettikçe kazanacaklar. Kadınların çalışkanlığına güveniyorum. Kadınlar çalıştıkça üretecek, ürettikçe kazanacak, kazandıkça da özgürleşecek. Gaziemirli kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmaları için onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yakın zamanda açılacak Porta Gaziemir'in profesyonel mutfak atölyesinde üretimlerinizi yapacaksınız. Kadınların ürettiği ürünlerin satışını Porta Gaziemir'de yapacağız. Gaziemirli kadınların ürettiği katma değer Gaziemir'de değerlenecek.”

Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmete erişebilecekleri 2 bin 800 metrekarelik açık alan üzerinde 420 metrekarelik kapalı alanı bulunacak Porta Gaziemir, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındıracak. Kadın üretim kooperatiflerine ortak kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak. Kafeteryanın yanında kadınların hijyen ve gastronomi eğitimi alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile kadınların ürettiklerini satabilecekleri “Zeytin Evi” projesi de hayata geçirilecek. Zeytin Evi'nde raf ömrü uzun ürünler için de önümüzdeki hafta bir tadım etkinliği daha gerçekleştirilecek.

Kadın kooperatifi tarafından gıda mühendisi denetiminde Porta Gaziemir mutfağında üretilecek ürünler, aynı zamanda belediyenin temsil ve ağırlama gibi etkinliklerinde de kullanılacak.