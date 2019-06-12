Portekiz Milli Günü İzmir'de kutlandı

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, bu anlamlı günü İzmir'de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Resepsiyonun ardından, Fado'nun en başarılı temsilcilerinden biri olan Ana Laíns, 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında bir konser verdi.

Portekiz Milli Günü nedeniyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi. Müzik dinletisiyle başlayan resepsiyonda, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Portekiz halk müziği Fado'nun örneklerini de seslendirdi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Paula Leal da Silva, Portekiz Milli Gününü İzmir'de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Paula Leal da Silva, “İzmir, çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış, din, kültür, sanat, bilim ve tarihin köklerini görebildiğimiz 8 bin 500 yıllık bir şehir. İzmir, aynı zamanda geleceği de görebildiğimiz modern bir şehir” dedi.

Portekiz'in 900. yılının kutlanmasının aynı zamanda Portekizce dili için de bir onur olduğunu vurgulayan Büyükelçi Paula Leal da Silva, “Tarih, geleceğe daha iyi hazırlanmamız için bir araçtır. Şiir, bilim ve edebiyatın dili olan, 5 kıtada 300 milyon insan tarafından konuşulan ve aynı zamanda inovasyon, bilim ve iş dünyasının dili olarak Portekizce, insanımızın bilgisini ve yaratıcılığını pekiştirmektedir” diyerek Portekizcenin dünyadaki en yaygın dillerden biri olduğunu söyledi.

Silva, “Gayrisafi milli hasılamız yüzde 7 büyüme oranı kaydetti ki bu Avrupa Birliği ortalamasının üstündedir. Ayrıca Portekiz olarak futbolda Uluslar Ligi'ndeki son zaferimizle de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"Portekiz önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapmakta"

İki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliklerine de değinen ve Portekizcenin birçok Türk üniversitesinde öğretildiğini ifade eden Paula Leal da Silva, “Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörüne sadece ülkemize verdikleri destek ve gösterdikleri nezaketten dolayı değil, aynı zamanda Portekizceye ve kültürüne ilişkin süre gelen ilgileri için de minnettarız” dedi.

Paula Leal da Silva, konuşmasında, iki ülke arasında süregelen ekonomik ilişkilere de değinerek, Portekiz ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 1,5 milyar doları aşmasına karşın özellikle ticaret ve ekonomi alanında hala yapacak çok şey olduğunu belirtti. Leal da Silva, “Portekiz, tekstil, madencilik, çimento gibi alanlarda önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapmakta. Önemli Türk firmaları da ülkemizin ekonomisinde önemli bir varlığa sahip; ayrıca Portekiz de Türkiye'ye yenilenebilir enerji, yüksek kalite kağıt, inşaat ve mühendislik gibi alanlarda yatırım yapıyor" açıklamasında bulundu.

"Akdeniz sıcaklığı, ilişkileri geliştirmede en büyük avantajdır"

Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Ahmet Yiğitbaşı ise fahri konsolosluğun amacının iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yoluyla temelde küresel barışa bir katkıda bulunmak olduğunu hatırlattı. Yiğitbaşı, uluslararası ilişkilerin giderek gelişmesiyle ülkeler arasındaki ticari ve kültürel işbirliklerinin artması ile birlikte bu görevin daha da önemli hale geldiğini sözlerine ekledi. Ahmet Yiğitbaşı, “Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) açısından artan stratejik öneminin farkında olan Portekiz, AB müzakere sürecimizi desteklemekte, Türkiye'nin AB üyeliğinin AB'nin Akdeniz boyutunu güçlendirebileceğine inanmaktadır” sözleri ile verilen desteğe teşekkür etti.

Yiğitbaşı, Türkiye ile Portekiz arasındaki ticari ilişkilerin her yıl katlanarak arttığına da dikkat çekti. Bu ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini belirten Ahmet Yiğitbaşı, “İşbirliklerinin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel olarak yeni kapılar açacaktır. Türk ve Portekiz insanının sahip olduğu Akdeniz sıcaklığı, ilişkileri geliştirmede en büyük avantajdır” dedi.

Resepsiyona ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'nın eşi Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Başkonsolos ve Konsoloslar, Büyükelçilik yetkilileri, Türk ve Portekizli askeri erkan, iş dünyasının önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan davetliler ile İzmir'de yaşayan Portekizliler katıldı.

Fadonun divası konser verdi

Resepsiyonun ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, “Aşkın ve Tutkunun Müziği Fado - Ana Laíns” konseri düzenlendi. Fado'nun ve Portekiz'in geleneksel müziğinin en başarılı temsilcilerinden biri olan Ana Laíns, Portekiz Büyükelçiliği ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılan konserde, son albümü Portucalis'den eserler sundu. Laíns'e piyanoda Paulo Loureiro, Portekiz gitarda Bruno Chaveiro, akordeonda Carlos Lopes, davulda Joao Ceolho ve basta Hugo Ganhao eşlik etti.