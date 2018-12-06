Portekiz Sineması İzmir'de

Etkinlik kapsamında, Portekiz sinemasının tarihini anlatan bir sergi, seminerler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Portekiz Sinema Günleri'nin açılış töreni, Ege Genç İşadamları Derneğinin (EGİAD) restore ettirip Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi olarak kente kazandırdığı Portekiz Sinagogunda yapıldı. Açılış törenine, Portekiz Türkiye Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Portekiz İzmir Fahri Konsolosu ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Konsolosluk Erkanı Üyeleri Derneği Başkanı Ömer Kaplan, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

"Ortak nokta çok"

Büyükelçi Paula Leal da Silva, Portekiz ve Türkiye'nin yüz yıllardır, özellikle kültürel mirasa dayalı sağlam ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Kültür, dünyadaki ana bileşenlerden biri ve farklı ülkelerdeki insanların birbirlerini tanımasına yardımcı olan en önemli etkenlerin başında geliyor. Türkiye'de bulunduğum süre içinde kültürel ilişkilerimizi güçlendirmek için birçok etkinlik gerçekleştirdik ve bu süreçte iki ülke arasında çok fazla ortak nokta olduğunu fark ettim. Kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşar Üniversitesine ve etkinliği organize edenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Portekiz-İzmir kültür köprüsü

Paula Leal da Silva, “Portekiz Sinema Günleri, iki ana bileşenden oluşuyor. Kısa filmler ve farklı filmlerin gösterimlerinin yanı sıra Portekiz sinemasının tarihini anlatan bir de sergi var. Bu sergide, tarih boyunca gelişen sinema kültürümüzü görebilirsiniz. Açılışta izlediğimiz Joao Salaviza'nın yönettiği Arena adlı film, 2009 yılında çekildi ve Cannes Film Festivali dahil birçok ödül kazandı. Portekiz Sineması; farklı esintileri, farklı portreleri içinde barındıran bir perspektif taşır, insanlarımızın sahip olduğu birçok ruh halinin tasvirini görebilirsiniz. Sessizlik, karakterler, ifadeler daha ön plandadır. Bu özellikler bizim kültürümüze özgü farklılıklardır” diyerek Portekiz sineması ve etkinlik kapsamında gösterilecek filmler hakkında da bilgi verdi.

Uluslararasılaşma vurgusu

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, üniversitelerin bu tür kültürel ilişkilerin gelişmesini teşvik etme görevine sahip olduklarına inandığını söyledi. Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesinin önemli değerlerinden birinin de uluslararasılaşma olduğunu belirterek, “Küresel standartlara uygun bir uluslararası bilim ve eğitim ortamı için çalışıyoruz. Bu değerin ışığında, bu yıl ilk kez Portekiz Sinema Günleri'ni düzenliyoruz. Bence bu etkinlik uluslararasılaşmanın değerini artırmak için ideal bir araçtır. Film gösterimleri, seminerler, Portekiz Büyükelçiliğinin katkısı ve EGİAD'ın desteği, etkinliğe büyük değer katacak. Eminim, tüm akademisyenler, öğrenciler ve katılımcılar; Portekiz kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları için harika bir fırsat olduğuna inandığım bu etkinliklerden çok fayda sağlayacak” diye konuştu.

"Akdenizlilik ruhu"

Ahmet Yiğitbaşı, “Osmanlı dönemine dayanan endüstriyel ve ticari ilişkilerimizin dışında, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerimiz de her geçen gün daha da gelişiyor. Şüphesiz, her iki ülkenin en büyük varlığı, halkımızın paylaştığı Akdenizlilik ruhu. Bu etkinlikte olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalara katkıda bulunmak için çalışmaya hazır olduğumu vurgulamak isterim” dedi.

Portekiz filmleri izleyiciyle buluştu

Portekiz Sinema Tarihi sergisinin açıldığı törende, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri de bir müzik dinletisi sundu. Üç gün süren Portekiz Sinema Günleri kapsamında, son yılların en iyi Portekiz filmlerinden bazıları izleyiciyle buluştu. Programda Manoel de Oliveira gibi usta bir ismin yanı sıra Joao Salaviza, Marco Martins ve Miguel Mendes gibi ödüllü yönetmenlerin imzasını taşıyan filmler yer aldı. Ayrıca, Prof. Dr. Nejat Ulusoy da “Bir ülke sinemasını keşfetmek: Portekiz” başlıklı bir seminer verdi.