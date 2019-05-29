"Post bariatrik cerrahide öncelik hasta sağlığı olmalı"

Dr. Sema Özden, “Obezite ameliyatı sonrasında oluşan sarkmaların düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilen post bariatrik cerrahide öncelik her zaman hasta sağlığı olmalıdır” dedi.

Obezite ameliyatıyla yepyeni bir hayata başlayan hastaların büyük bölümünün tercih ettiği post bariatrik cerrahi operasyonları hakkında bilgi veren Dr. Sema Özden, “Obeziteden sonra yeni vücuda adapte olmaya çalışan metabolizma post bariatrik cerrahi öncesi çok detaylı incelenmeli her zaman öncelik hasta sağlığı olmalıdır. Yeni vücuda ilk adımların atılması bariatrik cerrahi ameliyatından sonra yaklaşık bir, bir buçuk yıl sonra olmalı, hasta hedeflediği kiloda iki üç ay sabit kalmalıdır. Bu standartlar sağlandığında hastanın isteğine ve sağlık durumuna göre düzeltme ameliyatları planlanabilir” dedi.

“Ameliyat için en ideal şartlar sağlanmalı”

Obezite cerrahisi ameliyatı geçiren kişilerin post bariatrik operasyonlarının planlanmasında çok özenli ve dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özden, “İlk olarak amacımız hastalarımızın verdikleri kiloda sabit kalması ve yapılan estetik ameliyatların tekrarında kilo alımı veya sarkma şikayetlerinin yaşanmamasıdır. Post Bariatrik Cerrahi operasyonunu planlarken bir takım metabolik durumları da göz önüne alıyoruz. Hastanın kalp ve tansiyon değerleri, şeker problemleri, tiroid problemleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonları gibi faktörlerin tekrar sağlıklı hale dönmesi için de bir süreç gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Hasta isteği ve sağlığına göre kombinasyonlar planlanabilir”

Post bariatrik cerrahi operasyonu hakkında detaylı bilgi veren Dr. Özden, “Obezite ameliyatı geçiren hastaların kol, sırt, meme, karın, bel çevresi, popo ve bacak bölgelerinde sarkmalar oluşur. Ama özellikle bizim başlamamız gereken noktalar karın ve bel çevresi, meme, kol, bacaktır. Bu esnada hastaların isteğine ve sağlık durumlarına göre kombine ameliyatlar planlanabilir” ifadelerini kullandı.

Kilo verirken hastaların hem diyet hem spor yapması gerektiğinin de altını çizen Dr. Özden, post bariatrik ameliyattan sonra bile spor ve diyeti hayatımızdan eksik etmemek gerektiğini söyledi.