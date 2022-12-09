Potada İzmir derbisi

Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynanacak İzmir derbisine sahne olacak. Yeşil-kırmızılılar, ligde arka arkaya iki maçtır kazanırken, Aliağa Petkim Spor ise ligde üst üste iki maçtır kaybediyor.

Basketbol Süper Ligi 10. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkim Spor, yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, ligdeki son iki maçında Y.Merkezefendi ve Efes'i yenmişti. Aliağa Petkim Spor ise ligde oynadığı son iki karşılaşmada Konyaspor Basketbol ve Manisa Büyükşehir'e kaybetti.

Kaf-Kaf, ligdeki iyi gidişatını devam ettirmek isterken, Aliağa Petkim Spor ise bir çıkış yolu arayacak.