Potanın perileri play-off'a moralli başladı

Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off ilk maçında, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek elemelere moralli başladı. Başkan Serdar Sandal'ın da tribünden izlediği çekişmeli müsabakada rakibini 63-58 yenen Bayraklı'nın kızları, Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.

Normal sezonu 4'üncü bitirerek, adını play off'lara yazdıran Ligi'nde mücadele eden Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ilk maçta evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma, oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıyı 33-32 önde bitiren kızlar, maçı da 63-58 kazanmayı bildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da karşılaşmayı tribünden izledi. Sandal'a CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve meclis üyeleri de eşlik etti. Salonu tıklım tıklım dolduran sporseverler maç boyu süren tezahüratlarıyla takımı ateşledi. Başkan Sandal, devre arasında soyunma odasına giderek, takıma moral ve motivasyon verdi. Başkan Sandal'ın maç boyu süren heyecanı bitiş düdüğüyle doruğa ulaştı. Kazanılan her müsabaka sonrası orta sahada mutluluk pozu veren kızların arasına inen Sandal, takımı tek tek tebrik ederek galibiyet pozuna ortak oldu.

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 24 Nisan Çarşamba saat 14:00'da Bursa BŞB ile Şahin Başol Spor Kompleksi'nde play-off ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Bayraklı'nın perileri, bu karşılaşmadan da galip gelmeleri halinde bir üst tura çıkacak ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak.