Prof. Dr. Emre Kongar: “Tarih doğru öğretilmiyor”

Dr. Emre Kongar'ı konuk etti. “Cumhuriyet, Öğretmenlerimiz ve Atatürk” isimli söyleşi ile Karşıyakalılarla buluşan Kongar, Türkiye'de tarih dersinin doğru öğretilmediğini söyledi, Karşıyaka Belediyesinin eğitim projelerini örnek gösterdi.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çoğunluğu öğretmen yaklaşık bin kişi katıldı. Söyleşinin ardından Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası konser verdi. Etkinlik sonunda ise katılımcılara, Emre Kongar seçkileri ile hazırlanan Nutuk dağıtıldı.

Prof. Dr. Emre Kongar, "Okullarda tarih doğru anlatılmıyor, çarpıtılıyor. Geleceğe ışık tutmak için en başta eğitime büyük önem verilmelidir. Karşıyaka Belediyesinin eğitim ve çocuk üzerine hayata geçirdiği yatırımlar bu anlamda ülke için iyi örneklerdir. Başta Evrensel Değerler Çocuk Müzesi olmak üzere tüm müzeleri gezdim. Karşıyaka Belediyesinin sadece eğitime yaptığı destek bile övgüye değerdir, Türkiye'ye örnektir” dedi.

"Türkiye'ye esin veriyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka Belediyesi, eğitimi ve bilimi kendine hedef olarak koyan, bu uğurda projeler gerçekleştirip, tesis üstüne tesis açan bir yerel yönetimdir. Bu çabanın altında yatan düşünce, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatacak ve ilerletecek olan çağdaş, demokratik, laik ve aydınlık kuşaklara hizmet etme sorumluluğudur. Bütün bu çalışmalarla, pek çok yerel yönetime esin, güç ve cesaret veriyoruz. Bu çabamızda bize ışık olan, desteğini hiç esirgemeyen Emre Kongar hocamıza şükran borçluyuz” diye konuştu.