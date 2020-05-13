Prof. Dr. Filiz Öğce: "Sadece lise eğitimi hemşirelik için yetmez"

Dr. Filiz Öğce, korona virüsü ile mücadele sürecinde canını hiçe sayarak, büyük fedakarlık ve sorumlulukla göreve koşan hemşirelerin, sağlık ordusunun vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Donanımlı ve iyi eğitilmiş hemşirelere her zaman ihtiyaç duyulacağının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Öğce, “Sadece lise eğitiminin hemşirelik için yeterli olduğuna ilişkin yaklaşımların doğru olmadığı, korona virüsü sürecinde çok net görüldü" dedi.

Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Dr. Filiz Öğce, Dünya Sağlık Örgütünün rakamlarına göre 50'yi aşkın ülkede 23 bin sağlık çalışanının korona virüsüne yakalandığını söyledi.

Enfekte olan çok sayıda hemşirenin de bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öğce, "Sağlık ordusunun ön safhasında görev alan hemşireler, hayata dokunmanın sorumluluğunu; fedakarlık yaparak, empati kurarak, şefkat göstererek ve bilgileriyle bakım vererek taşıyor. Dünyanın her yerinde hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, pandemiyle savaşta gösterdikleri özveriler karşısında alkışlandı. Ancak tüm ülkelerin sağlık sistemlerine dürüst bir şekilde bakmaları gerektiği unutulmamalı. Dünyada ekonomik durgunluk nedeniyle birçok devlet, bazı hizmetlerin finansmanında zor kararlar almak durumunda kalacak. Covid-19 pandemisi, sağlık fonlarının lüks olmadığını ve dünya liderlerinin sağlık hizmetlerini uygun bir şekilde finanse edip desteklemeleri gerektiğini gösterdi" dedi.

Hemşireliğin nitelikli bilgi gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öğce, "Hemşirelik; kendi branşları olan ayrı bir disiplindir. Korona virüsü salgınında, yoğun bakım hemşireliğinin bilgi, deneyim ve sorumluluk adına ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Bizler, hemşirelik mesleğinin akademisyenleri olarak, hemşirelik eğitiminin lise düzeyine indirgenmesinin yeterli olacağı söylemlerini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Sağlık alanında lisans eğitimiyle kazanılan bilginin güncellenmesi, eleştirel ve kritik düşünme, araştırma yapılması ve kanıt temelli uygulamalardan ödün verilmemesi gerekir. Hemşirelik, lisans eğitimiyle kazanılması, lisansüstü eğitimiyle de taçlandırılması gereken bir meslek” diye konuştu.