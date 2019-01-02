Prof. Dr. Kaşkaloğlu: "Dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri Türkiye'de uyguluyoruz"

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıl olan 2018'i başarıyla geride bıraktıklarını dile getirerek, 2019 yılından beklentilerinin olumlu olduğunu söyledi. Kaşkaloğlu, "2018 yılında gerek teknoloji gerekse de hekim kalitesi olarak önemli yatırımlar yaptık. İmkanlar dahilinde son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri Türkiye'de uyguluyoruz" dedi.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 2000 yılında eşi Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu tarafından kurdukları Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin yıllardır binlerce kişiye çağın gerektirdiği tanı ve tedavi hizmetlerini sunduğunu belirtti. Yaşanan krize rağmen 2018 yılını başarılı olarak değerlendiren Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yeni hekimlerin de dahil olmasıyla birlikte 12 doktor ve 40 personelle hizmet veriyoruz. 2018 yılında gerek teknoloji gerekse de hekim kalitesi olarak önemli yatırımlar yaptık. İmkanlar dahilinde son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Kendi bilgilerimizi de sürekli eğitimlerle güncel tutuyoruz. Tıp çok hızlı gelişen bir bilim dalı. İşe başladığımızda hayal edemeyeceğimiz tanı araçları ve tedaviler bugün rutin hale geldi" diye konuştu.

Kaşkaloğlu, göz sağlığının uzmanlık gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri Türkiye'de uyguladıklarını kaydetti.

Sadece yüksek teknolojinin yeterli olmadığını da vurgulayan Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını sözlerine ekledi.