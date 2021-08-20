Prof. Dr. Kazançoğlu'ndan uluslararası akademik başarı

Dr. Yiğit Kazançoğlu, uluslararası düzeyde seçkin indekslerde yer alan bilimsel makalelerin sayısını içeren P-Rank sıralamasına göre büyük bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Kazançoğlu, son 5 yıllık sıralama incelendiğinde "ABCD Journal Quality List" ve "Scimago Journal Ranks" indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı.

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanındaki akademisyenlerin uluslararası bilimsel dergilerdeki yayınlarının metodolojik olarak puanlanarak sıralamasının yapıldığı P-Rank'te başarıya imza attı.

Operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yeşil lojistik, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, çok kriterli karar verme yöntemleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kazançoğlu, 2017'den günümüze sıralama incelendiğinde "ABCD Journal Quality List" ve "Scimago Journal Ranks" indekslerinde, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Aynı indekslerde dünya genelindeki bilimsel makale sayısı sıralamasına göre ilk 500 araştırmacı arasına da giren Prof. Dr. Kazançoğlu, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Batı Asya grubunda ise en çok yayın sayısına sahip ilk 10 araştırmacı arasında bulunuyor.

Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, akademik çalışma ile yayınlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok prestijli bilimsel dergide hakemlik de yapıyor. Kazançoğlu, "Yüksek Öğretimde Yalın Yönetim: İşletme fakültesinde yalın dönüşüm için çok kriterli karar verme uygulaması ile bir model önerisi" başlıklı makalesiyle "2020 Emerald Literati Awards" kapsamındaki en önemli ödüllerden biri olan "Yüksek Övgüye Değer Makale" ödülüne de layık görülmüştü. İngiltere merkezli, 54 yıldır yönetim, işletme, eğitim, sağlık, mühendislik gibi alanlarda akademik dergi ve kitapların uluslararası yayıncısı olan Emerald Yayıncılık, dünya çapında binlerce makale arasında değerlendirme yaparak ödül kazanan isimleri belirliyor. Bu yıl 26.'sı verilen bu ödül ile yazarların, yalnızca Emerald dergilerine ve kitaplarına değil aynı zamanda bilginin kendisine yaptığı katkıların kutlanması ve ödüllendirilmesi amaçlanıyor.