Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu: "Hekimin tecrübesi teknoloji kadar önemli"

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin sektör açısından olumlu olduğunu ve bu teknolojiyi doğru kullanan hekimlerin tercih edildiğini söyledi. Kaşkaloğlu, "Hekimin tecrübesi teknoloji kadar önemli" dedi.

İzmir'de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını kaydeden Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar” dedi.

Bilgiye ulaşmanın artık çok daha kolay olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Artık internet üzerinden son yapılan ameliyatların çekimlerini izleyebiliyoruz. Operasyon teknikleri ile ilgili detaylı bilgiler edinmek çok daha kolay. Bilginin paylaştıkça artması gibi bir durum söz konusu. Bu konuda uzman hekimlerin yayınları ve uluslararası seminerleri de takip ediyoruz. Hekimin tecrübesi teknoloji kadar önemli Kaşkaloğlu hekimleri olarak birçok kongreye, hem konuk hem de konuşmacı olarak davet ediliyoruz”."

25 yılda 25 lasik ameliyatı

Türkiye'de yılda 50-100 bin arasında lasik ameliyatı yapıldığı bilgisini veren Kaşkaloğlu, "Ben kişisel olarak 25 yılda 25 binden fazla ameliyat yaptım. Bu tür ameliyatlar zorunlu değil, kişinin istemesi lazım. Türkiye'deki yaşam şartları daha farklı. Yurt dışındaki hastalar, dalış yapmak dağa tırmanmak gibi sportif faaliyetleri daha rahat gerçekleştirmek için ameliyat olmak istiyor. Türkiye'deki hastalar ise gözlükten kurtulmak istiyor. Ameliyat sayesinde gözlük takmıyor, gözlüğün dezavantajlarını yaşamıyor, gözlüğünü aramak ve kaybetme derdi kalmıyor. Bu işlevsel bir ameliyat ve psikolojik anlamda da olumlu etkileri var" dedi.

"Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım"

Kataraktın dünyada en çok yapılan göz operasyonu olduğunu söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkede giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını söyledi.

Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve insanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı şu anda yıllık 500 bini geçti. Amerika ve Almanya'nın yarısı oranındayız. Bunun iki nedeni var; ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların da bilinçli davranarak doktorlarla doğru iletişim kurmaları önem taşıyor. Doktora hastalıkları ile ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" ifadesini kullandı.

Kuruldukları 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdüklerini belirten Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bugün Kaşkaloğlu markasının ülke sınırlarını aşarak yurt dışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka olması, bizim için en büyük ödüldür" dedi.