Prof. Dr. Necdet Budak: "Öğrenci odaklı üniversite olacağız"

Dr. Necdet Budak, yeni eğitim-öğretim yılına öğrenci odaklı üniversite konseptiyle hazırlandıklarını söyledi.

Dr. Necdet Budak, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde EÜ Öğrenci Konseyi'nin düzenlediği 3. Öğrenci Çalıştayı'na katıldı. Ege Üniversitesi Özdere Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Prof. Dr. Budak, “Öğrenci odaklı üniversite konsepti ile yoğun bir eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Öğrenci Konseyimiz, üniversitemizdeki öğrenci topluluklarının temsilcileri ve üyeleriyle yeni döneme ilişkin verimli bir toplantı yaptık. Gençlerimizle eğitim, kampüs yaşamı sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönelik değerlendirmelerde bulunduk” dedi.