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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çok çarpıcı deprem ve yağmur ilişkisi tespiti

Deprem Uzmanı Prof.

Dr. Şener Üşümezsoy, İzmir'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi son yağışların etkilemediğini ifade ederek, "Ama yer altı suları fay kırıklarına dolarsa fay hatları kayganlaşır ve yeni depremler oluşabilir" dedi.


Dr. Şener Üşümezsoy, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Üşümezsoy, son depremle ilgili, "Menemen'de oluşan deprem, geçen yıl Midilli ve Foça ve Akhisar'da oluşan depremlerin merkezinde yer almaktadır. Bir başka ifadeyle; İzmir, Foça, Manisa Akhisar depremlerinin fay sisteminin orta kesiminde yer almaktadır. Bu fayın doğuya uzanımı, Spil Dağı'nın kuzeyinden geçerek, Salihli ve Turgutlu'ya giden fay hattına dönüşmektedir" dedi.


Üşümezsoy, yağmurların depreme etki etmesiyle ilgili de çok çarpıcı bir tespit yaptı. Üşümezsoy, Menemen'deki depreme yağmurların etkisi olmadığını belirtti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Ama yer altı suları fay kırıklarına dolarsa fay hatları kayganlaşır ve yeni depremler oluşabilir" diyerek şöyle devam etti:


"En basit olayla şöyle anlatmalıyız bu durumu; makaslama ve normal kuvvet mücadelesi var. Fayın kırılmasına sebep olan olay, makaslama kuvvetinin önüne geçmesi. Makaslama kuvveti fayı kırıyor; ama normal kuvvet etkisini düşürüyor. Sürtünme katsayısını düşürüyor."

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