Profesyonel spor kulüplerine 10 milyonluk destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Saat kulesi İzmir için neyse, spor kulüplerimiz de bizim için odur. Tüm gücümüzle kulüplerimizin yanındayız" derken, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "İzmir kulüpleri olarak yıllar sonra ilk kez böyle bir yaklaşım görüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtım çalışmalarında spor kulüplerinin de etkin rol oynaması için profesyonel kulüplerle reklam anlaşması yapılacağını bildirdi. İzmir'de faaliyet gösteren profesyonel spor kulüplerine verilecek forma reklamlarıyla, hem İzmir'in tanıtılacağı hem de kulüplere destek olunacağı ifade edildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki spor kulüplerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, ekim ayında yapılan ilk zirvenin ardından başlatılan çalışmaların 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını vurgulayarak, "Saat kulesi İzmir için neyse, spor kulüplerimiz de bizim için odur. Tüm gücümüzle kulüplerimizin yanındayız" dedi.

Hem destek hem tanıtım

Spor kulüplerinin onlarca yıllık geçmişleriyle İzmir'in sembolü ve en değerli markaları olduğunu dile getiren Soyer, "İZVAK çatısı altındaki; Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka, Bucaspor, Bergamaspor ve İzmirspor'a toplamda 10 milyon TL'yi bulan reklam vererek hem kulüplerimize destek olacağız hem de EXPO, Terra Madre gastronomi fuarı gibi uluslararası alanda duyulmasını istediğimiz çalışmalarımızın tanıtımını kulüplerimiz aracılığıyla yapacağız" diye konuştu.

"Diğer kurumlara örnek olmalı

"İzmir kulüpleri olarak yıllar sonra ilk kez böyle bir yaklaşım görüyoruz" diyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Soyer'e teşekkür ederek, bu adımın başta İzmir Ticaret Odası, İzmir Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olmak üzere İzmir'deki diğer kurum ve kuruluşları da harekete geçirmesini istedi.

İZVAK Başkanı Ali Erten de, ekonomik krizden kulüplerin de payını aldığını dile getirerek “Şehrin en önemli markaları olarak her türlü desteği hak ediyorlar. Böylesine zor şartlar altında sağlanacak 10 milyon TL'lik kaynak, acil sorunların çözüme kavuşturulması açısından büyük iş görecek” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmirspor Başkanı Emin İşletir katıldı.