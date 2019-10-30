Program esnasında Atatürk portresi çizdiler

Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde İzmir Aliağa'daki kutlama töreninde öğrencilerin çizdiği Atatürk portesi protokol üyeleri ile vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yaren Güney, Ayşe Nur Alp, Murat Köksaldı ve Ayşe Melek Tekin, resim öğretmeni Merih Altınoluk gözetiminde tuval üzerinde yağlı boyalarla Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdi. Öğrenciler program esnasında yaptıkları ve Atatürk'ü resmettikleri tabloyu Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin'e armağan etti.

Aliağa Kaymakamı Tekin, öğrencilere teşekkür ederek portreyi hükümet binasında uygun bir yere asılacağını söyledi.