PRP ve Mezoterapi destekli saç ekimi doğru hastalara yapıldığında iyi sonuç alınıyor

Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, Trombositten Zengin Plazma'nın (PRP) deri tabakasının gençleşmesi, yaraların iyileşmesi, akne izleri ve saç dökülmesinde uygulanan alternatif bir yöntem olduğunu belirtti. Yasemin Gülgör, "PRP kişinin kendi kanından alınan ve olması gerekenden çok fazla trombosit içeren doğal plazma sıvısıdır. PRP ile saç ekimi işlemi yaraların daha hızlı iyileşmesi ve saç büyümesi süresini hızlandırmak amacıyla yapılmaktadır" dedi.

Saç ekimi operasyonu sonrası kişilerin mevcut saç sağlığını korumaları için uygulanan PRP ve mezoterapi tedavisini anlatan Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Operasyon sonrası talimatlara uyulması durumunda saç ekiminde sonuçlar oldukça başarılı olur. Saç ekimi sonrası mevcut saçlarınızı korumak adına dünyada yaygın bir şekilde uygulanan ve somut sonuçlar elde edilen PRP tedavisi ve Mezoterapi, vitamin tedavilerine saç ekimi sonrası uygun hastalara, tecrübeli ve yetkili kişilerce uygulandığında yüz güldüren sonuçlar alınmaktadır" şeklinde konuştu.

"Seans sayısı kişinin doğru tanısı yapıldıktan sonra belirlenir"

Saç mezoterapisi hakkında bilgiler veren Yasemin Gülgör, "Saç mezoterapisi saçın gereksinim duyduğu minerallerin, proteinlerin ve benzeri saçlı deri içine oldukça ince iğnelerle doğrudan enjekte edilmesidir. Saç mezoterapisi, kıl köklerinin beslenmesini sağlayan vitaminlerin, antioksidanların ve kan dolaşımını artıran ilaçların doğrudan bir şekilde kıl köklerine aktarılmasıdır. Unutmayalım ki yapılan bu tedaviler öteleme adına yapılır. Seans sayısı kişinin doğru tanısı yapıldıktan sonra belirlenir" diye aktardı.

Hastaların en çok sorduğu sorulardan birisinin de, "Neden saç ekimi yaptırmalıyım" olduğunu belirten Yasemin Gülgör, şöyle devam etti:

"Saç ekimi ile kaybettiğiniz özgüveni yeniden kazanırsınız. Sosyal hayatta ve fiziksel anlamda özgür ve serbest olursunuz. İş hayatınıza ve özel hayatınıza renk katarsınız. Soğuktan ve sıcaktan saçlarımız bizleri korur. Biri saçlarınıza dokunduğu zaman hisseder, bundan mutluluk duyarsınız. Mevcut olan güvenimizi daha da artırarak başarılı, mutlu ve özgüvenli olmanızı sağlar. Başarılı merkezlerde, tecrübeli ellerde, ileri teknoloji ile yapılan saç ekimi operasyonları ile kaybettiğiniz saçlarınızı yeniden kazanabilirsiniz."