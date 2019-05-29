PRP yöntemiyle iyileşme süresi kısalıyor

Ayşe İyiyapıcı Ünübol, kişinin kendi kanı alınarak elde edilen sıvıdan yapılan PRP yöntemiyle, kas-iskelet-eklem hastalıkları tedavisinde başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

PRP'nin (Plateletten Zengin Plazma) uygulaması hakkında bilgi veren Özel Gözde Kuşadası Hastanesi hekimlerinden Ayşe İyiyapıcı Ünübol, “Hastamızın kanı alınarak 15 dakika boyunca santrifüj işlemi yapılıyor, yaklaşık 6 ml'lik trombositten zengin olan sıvı (PRP) elde ediliyor. Sıklıkla kireçlenme kronik-akut kas hastalıkları Lateral epikondilit, tenisçi dirseği, aşil tendiniti, diz yan bağ-çapraz bağ yaralanmaları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor” dedi.

Geniş yaş aralığına uygulanabilir

PRP tedavi yönteminin geniş bir yaş aralığında uygulanabildiğini kaydeden Dr. Ayşe İyiyapıcı Ünübol, “Hastanın kendi kanından elde elde ettiğimiz sıvıda yer alan hücrelerin içinde büyüme faktörleri olup enjekte edildiği bölgede onarma-yara iyileşmesini tetikleyici bir etki başlatarak ve dokunun kendi kendisini iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Eğer PRP doğru hastaya yapılır ise tedavi cevap oranı oldukça yüksektir. Tedaviyi uygulama aralığı teşhise göre değişmekle birlikte ayda bir kez olmak üzere 4 seansa kadar yapılabiliyor. Tedavi uygulanan hastaların PRP'nin etkisini azaltmamak için ağrı kesici içmemeleri ve 24-48 saate kadar istirahat etmeleri öneriliyor” ifadelerini kullandı.

PRP birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Gözde Kuşadası Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak PRP tedavisi dışında birçok hastalığın tedavisi için uygulamalar yaptıkları bilgisini veren Dr. Ayşe İyiyapıcı Ünübol, romatolojik hastalıklar, osteoatrit (kireçlenme), tüm ağrılı kas-iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıkların tetkik ve tedavisinin yapıldığını ayrıca, ESWT (şok dalga tedavisi) (Rotator kılıf hastalıkları, kalsifiye tendinitler, Tenisçi dirseği, golfçü dirseği, patellar tendinit, kronik trokanterik bursit, Aşil tendiniti, plantar fasciitis, topuk dikeni), Kinesiotape (ağrı bandı özellikle sportif yaralanmaları, ortopedik ve nörolojik hastalıkları tedavi etmek için uygulanır) ve kuru iğne (kronik kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile bu hastalıklara bağlı ağrıların tedavisinde uygulanır) tedavilerinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.