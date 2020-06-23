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Psikolojik sorunlar yaşayan adam, karısını darp edip rehin aldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs eşini rehin aldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs eşini rehin aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ikna çabaları sonucu eşini serbest bırakan şüpheli, eve giren jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı; eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağyurdu beldesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sercan Y. (29), eşini rehin aldı. Bağırmaya başlayan Sercan Y.'yi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Elindeki bıçak ile eşine korku dolu anlar yaşatan Sercan Y., jandarma ekiplerinin ikna çabalarına rağmen ikna olmayınca tüm cadde trafiğe kapatılarak güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu eşini serbest bırakan Sercan Y. eve giren jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın darp ederek rehin aldığı eşi ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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