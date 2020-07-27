İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Haberleşme ve İletişim Çalışanları Yardımlaşma Derneği (TAŞDER) Ege Bölge Başkanı Sefa Tuğdar, PTT kargo dağıtım çalışanlarına bayram öncesi hediye çeki dağıtıldığını açıkladı.


Covid-19 ile mücadele kapsamında PTT Kargo çalışanlarının büyük özveri gösterdiklerini belirten TAŞDER Ege Bölge Başkanı Sefa Tuğdar, bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi genel müdürlüğün kargo dağıtım çalışanları için ikramiye verdiğini hatırlattı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi ise çalışanlara alışveriş çeki dağıtıldığını belirten Tuğdar, “Bu kapsamda taşeron firmamız olan Park Konak firması tarafından çalışan arkadaşlarımıza 200 TL alışveriş çeki gönderildi. Bu çekler çalışan personellerimize dağıtıldı. Arkadaşlarımız adına yönetim kurulu başkanımız Yavuz Çakır'a teşekkür ediyoruz. Kurban bayramı gibi mübarek bir günde çalışanları unutmaması bizleri oldukça mutlu etti” ifadelerini kullandı.


Tuğdar, bu tür promosyonların çalışanların motivasyonlarını arttırdığına vurgu yaparak, PTT çalışanları olarak her zaman hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.