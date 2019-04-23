PTT'den çocuklara anlamlı ziyaret

Balçova Termal Otel Vali Hüseyin Ögütçen Bahçesi'nde yapılan etkinliğe katılan İzmir PTT Başmüdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bütün çocukların isimlerine 'Dama Dama' adlı PTT çocuk dergisi ve 23 Nisan tebrik kartı gönderdi.

Etkinlikte konuşan İzmir PTT Başmüdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Atila, "Devletimizin şefkatli ellerinde, vatanımız ve milletimize faydalı birer birey olmak için büyüyen çocuklarımızı yalnız bırakmamak büyük bir mutluluk. Biz öksüz büyüyen bir peygamberin, Hz. Muhammedin ümmeti ve babasız büyüyen bir liderin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu çocuklarımızda hepimize emanettir. Kamu görevimin dışında da sürekli birlikte olmaya çalıştığım ülkemizin geleceği, bugünün yarını, yarının umudu çocuklarımızla İzmir PTT Başmüdürlüğümüz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortak çalışması sayesinde bir kez daha kucaklaşmak fırsatı bulduk. Türk milletinin tüm dünyaya barış mutluluk huzur getirme düşüncesi ülküsüyle yetişen çocuklarımızı görmek gözlerimizi yaşarttı. Emek veren öğretmenlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.