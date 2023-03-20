Pulmoner rehabilitasyon daha rahat bir nefes ve yaşam kalitesi sunuyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, pulmoner rehabilitasyonun bir eğitim ve egzersiz programı olduğunun altını çizerek, akciğer hastalıkları olan kişilerde önemli bir tedavi bileşeni olduğunu ifade etti.

Pulmoner Rehabilitasyon Haftası çerçevesinde bilgi veren Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları biriminden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, pulmoner rehabilitasyon programlarında multidisipliner bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı.

Pulmoner rehabilitasyon programı ile ilgili bilgi veren Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Öncelikle göğüs hastalıkları uzmanları hastaların şikayetlerini değerlendirir ve detaylı bir muayene gerçekleştirir. Yaşanan semptomların şiddeti ve egzersiz kapasitesi gibi önemli unsurların belirlenmesi program ihtiyacının ortaya konması için gereklidir. Aynı zamanda hastanın vücut kompozisyonu doğrultusunda hasta için beslenme planlamasının yapılması önemlidir. Uzun süren akciğer hastalıklarının psikolojik olarak hastalar üzerinde oluşturduğu farklı etkiler olabileceğinden hastaların psikolojik değerlendirmeye girmeleri de sürecin bir parçasıdır. Süreç boyunca hastaların sağlık durumlarına uygun egzersizleri öğrenmeleri ve uygulamaları, reçete edilen ilaçları doğru şekilde kullanmaları ve hastalıkları hakkında farkındalıklarının yükseltilmesi sağlanır” dedi.

Pulmoner rehabilitasyon programları sayesinde hastaların hareketsizlik döngüsünden çıkmalarının ve daha sağlıklı bir nefese kavuşmalarının temel hedeflerden olduğunu belirten Dr. Merda Erdemir Işık, kronik akciğer hastalıkları olan kişilerin kısır döngüden çıması gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Işık, “En sık karşılaştığımız sorun nefes darlığı yaşayan hastalarımızın hareketlerini azaltmasıdır. Hareketliliğin azalması kondisyonu düşürür ve düşen kondisyon kasları zayıflatır. Solunumda görev yapan kasların zayıflaması ise nefes darlığını artırır. Bu kısır döngü kronik akciğer hastalıkları olanların hareketsizlik döngüsüne girmesine neden olur. Pulmoner rehabilitasyon programlarının önemli bir faydası egzersiz yaparken nefes darlığının etkilerinin kontrol altına alınması hakkında hastalar için eğitici olmasıdır. Egzersiz kapasitesinin zaman içinde artması hastaların enerji seviyesinin yükselmesine, kaslarının güçlenmesine ve yaşadıkları nefes darlığı şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur. Bu değişimler hastaların depresyon riskinin azalmasını, günlük işlerini daha rahat yapabilmelerini ve stresten daha az etkilenmelerini sağlar” diye konuştu.

Hastaneye yatış oranını düşürebiliyor

Pulmoner rehabilitasyonun, kronik akciğer rahatsızlığı olan hastaların yaşadığı şikayetlerin hafifletilmesi için tasarlandığını, kişi özelinde planlanabilen eğitim ve egzersiz programı olduğunu belirten Uzm. Dr. Işık, “Hastalıkları iyileştirmez; ancak hastaların yaşadığı şikayetleri azaltabilir. Hastaların genel sağlık durumları, yaşları, semptomları ve semptomlarının şiddeti doğrultusunda planlanan pulmoner rehabilitasyon programı sayesinde hastalarımızın durumunda önemli bir ilerleme elde edebiliyoruz. Program sayesinde hastane yatış oranlarının düşebildiği, hastaların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebildikleri, daha uzun süre yürüyebildikleri ve kendilerini daha az yorgun hissedebildikleri biliniyor. Tüm bu kazanımlar daha konforlu bir yaşam anlamına geliyor. Bu nedenle pulmoner rehabilitasyon özelinde farkındalığın yükselmesi gerekiyor, her ne kadar hastalıkların iyileşmesi söz konusu olmasa da daha konforlu bir yaşam sürdürülebiliyor” şeklinde konuştu.