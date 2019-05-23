Qatar Airways'in ilk uçağı İzmir'e iniş yaptı

Qatar Airways'in (Katar Havayolları) Katar'ın başkenti Doha'dan İzmir'e doğrudan ilk seferini yapan uçağı, havayolu şirketinin Türkiye'ye açılan yedinci uçuş noktası İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. Airbus A320 ile gerçekleştirilen QR 347 sefer sayılı Qatar Airways uçuşu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda geleneksel su arkı ile karşılandı. Uçaktan inen 95 yolcu, çiçeklerle karşılandı.

Qatar Airways'in Doha'dan İzmir'e doğrudan ilk seferini yapan uçağı, 95 yolcu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptı. İnişte uçağı karşılayan VIP konuklar arasında; Katar Türk Büyükelçisi Fikret Özer, Mülki İdare Amiri Aydın Memük, Adnan Menderes Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdür Yardımcıları Necmi Karakoç ve Hasan Çıracı ile TAV Ege Genel Müdürü F. Erkan Balcı bulundu. Katar Havayolları'nın Avrupa'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Xavier Bosch da İzmir'e yapılan ilk uçuşa katıldı.

"Dünya ile İzmir'in yeni bağlantısı"

İlk sefer sonrası düzenlenen törende konuşan Katar Türk Büyükelçisi Fikret Özer, "Bugün, Katar Havayolları gibi prestijli bir havayolunun İzmir gibi ülkemizin incisi olan bir şehre sefer başlatması İzmir için dönüm noktalarından birini teşkil edecektir. Ülkeler arasında ilişkilerin en önemli unsuru iletişim ve ulaşımdır. Bu seferle, dünya ile İzmir'in yeni bir bağlantısı olacağını umuyorum. Katar kardeş halkının iki yıl önce maruz kaldığı ambargo sırasında İzmir, Katarlıların zihninde çok önemli bir yer kazanmıştır. Zira Katar'a ambargo başladığında Katar'ın günlük gıda ihtiyaçlarının yüzde 55'i sınır ötesinden geliyordu. Bu ambargonun başladığı ilk gün, insanlardaki panik havasıyla marketlerin rafları boşalmıştı. 48 saate varmadan ülkemizden temin edilen gıda maddeleri raflara indi ve Katar halkı öyle bir krizi son derece yumuşak bir şekilde atlatmış oldu" dedi.

Ambargo sonrası Türk ürünlerini tattılar

Yaşanan sürecin Türkiye açısından başka fırsatları olduğunu vurgulayan Özer, "Şimdiye kadar Katar piyasasına girememiş olan Türk ürünlerini, güzel İzmir'imizin güzel insanlarının imal ettiği ürünleri orada gördüler. O zamana kadar tatmadıkları lezzetleri, bizim ülkemizden gelen ürünler sayesinde tattılar. Karşılaştığım bir güzel tepki; büyükelçiler ‘sütün değişik bir tadı varmış, sizin ülkenizden gelen sütlerle anlamış olduk' diye beğenilerini ilettiler. Katar halkı, Türkiye'nin zor zamanlarında yapmış olduğu yardımı gayretini unutmuyor. ‘Türklerin yaptığını hiçbir zaman unutamayacağız' diye vefa gösteriyorlar. Çok kısa süre içerisinde Katar'ın ülkemizde yapmış olduğu yatırım tutarı 20 milyar doları aşmış durumda. Bu açılış inşallah yeni bir kapı olacaktır. Malum bu köşemiz Katar'ın da ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri, sanayide de bizim onlara ihracatımız son derece geniş bir yelpazede. Bu sefer dolayısıyla Katar'a olan ihracatımız, buradaki ihracatçılarımızın Katar'a kolayca ulaşmasını sağlaması açısından artacaktır" diye konuştu.

"İzmir'imiz ve ülkemiz gelişecek"

Mülki İdare Amiri Aydın Memük de, "Bizim amacımız, İzmir'imizin ekonomik açıdan, turizm açısından sanayi açısından geliştirmek ve güzelleştirmek. Bunun da İzmir'deki en önemli kapısı Adnan Menderes Havalimanı. Havalimanımız ne kadar büyürse, ne kadar uçak gelirse İzmir'imiz ve ülkemiz gelişecek. Dileğimiz seferlerin katlanarak artması. İzmir'imiz Türkiye'nin bir incisi. Burada insanları ne kadar misafir edersek ekonomimiz daha da gelişecektir" ifadelerini kullandı.

"Büyük katkıda bulunacak"

Katar Kavayolları'nın Doha'dan İzmir'e gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden TAV Ege Genel Müdürü F. Erkan Balcı, şöyle konuştu:

"Tüm yıl boyunca karşılıklı devam edecek bu uçuşlar, İzmir ve bölgesine büyük katkıda bulunacaktır. Biz TAV Havalimanları olarak İzmir'in tanıtımına katkı vermek, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi İzmir'in tarihi ve kültürel güzellikleriyle buluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz ve yolda tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın, 30 ülkede 36 havayoluyla 55 destinasyona direkt uçuşu mevcuttur. 2018 yılında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlar ve dış hatlarda toplam yolcu sayısı 13 milyon 426 bin rakamına ulaşmıştır. Yolcu memnuniyeti konusundan dünyanın önde gelen havayollarından biri olan Katar Havayolları'nın İzmir'e ilk gelen yolcularını karşılamak bizim için mutluluk verici."

"Pazardaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacak"

Katar Havayolları'nın Avrupa'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sylvain Xavier Bosch da şunları söyledi:

“Bu güzel şehri global uçuş ağımıza kattığımızdan dolayı çok mutluyuz. İzmir, Türkiye'deki 7. uçuş noktamız olup bu önemli pazardaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacaktır. Yeni hattımızla İzmir, ödüllü uçuş merkezimiz üzerinden global ağımızda bulunan 160'tan fazla noktaya bağlantı vermektedir. Bugün ilk uçuşumuzda, dünyanın çeşitli noktalarından beraberimizde medya mensuplarını getirdik ve onlar sizin olağanüstü güzellikteki şehrinizi deneyimleyecekler.”

Konuşmaların ardından, kurdele kesme merasimi düzenlendi, ardından pasta kesildi.

Haftada üç uçuş

Business Class'ta 12 ve Economy Class'ta ise 132 koltuğu bulunan Airbus A320 uçağıyla İzmir'e haftada üç uçuş gerçekleştirilecek. Qatar Airways Türkiye'de; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (haftada 21 kez) ve İstanbul Havalimanı (haftada 14 kez), Adana Havalimanı (haftada üç kez) ve Ankara (haftanın her günü) olmak üzere beş destinasyonda seferler gerçekleştiriyor. Ödüllü havayolu ayrıca Mayıs 2019'dan itibaren doğrudan Bodrum'a ve Antalya'ya sezonluk hizmet vermeye de devam edecek.

Ekonomiye katkı

Qatar Airways Cargo, Adana'ya, Ankara'ya ve İstanbul'a (İstanbul ve Sabiha Gökçen) gerçekleştirdiği kargo taşımacılığıyla Türkiye'de önemli bir rol üstleniyor. Havayolu ayrıca İstanbul'a haftada üç kez Boeing 777 kargo uçağı seferleri gerçekleştiriyor. İzmir'e ve İzmir'den başlatacağı uçuşlarla, Qatar Airways Cargo İzmir'den taze balık ve meyve gibi çabuk bozulabilen gönderileri doğrudan kargolayabilecek. İzmir Türkiye'nin ikinci büyük ticari merkezi ve Türk ekonomisine en çok katkı sağlayanlar arasında bulunuyor. İzmir ve İstanbul arasında kara taşımacılığı da verilecek hizmetler arasında. Haftada üç kez gerçekleştireceği kargo taşımacılığı ve kara taşımacılığı sayesinde, Qatar Airways Cargo İzmir'e ve İzmir'den ayda 50 tondan fazla hizmet sağlayacak. Antalya'ya başlayacak kargo taşımacılığı ise yakın zamanda tanıtılacak.

Ödülleri bulunuyor

Uçakta ödüllü uçuş hizmetinin tadını çıkarmanın yanı sıra İzmir'e seyahat eden yolcular, gişe rekorları kıran en yeni filmleri, TV dizilerini, müzik, oyun ve daha fazlasını sunan Qatar Airways'in uçuş eğlence sistemi Oryx One'a erişebilecek. Birçok ödülü bulunan Qatar Airways, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen 2018 World Airline Ödülleri kapsamında ‘Dünyanın En İyi Business Class' ünvanına sahip. Ayrıca ‘En İyi Business Class Koltuğu', ‘Orta Doğu'nun En İyi Havayolu' ve ‘Dünyanın En İyi First Class Yolcu Bekleme Salonu' ödüllerini de aldı.

160'tan fazla uçuş noktası

Qatar Airways şu anda Hamad Uluslararası Havaalanı (HIA) üzerinden tüm dünyada 160'tan fazla uçuş noktasına seferler düzenliyor ve 250'den fazla uçaktan oluşan modern bir filo işletiyor. Havayolu, 2019'da kapsamlı rota ağına İzmir, Türkiye; Rabat, Fas; Malta; Davao, Filipinler; Lizbon, Portekiz; Mogadişu, Somali ve Langkawi, Malezya da dahil olmak üzere pek çok heyecan verici yeni uçuş noktası eklemeye hazırlanıyor.