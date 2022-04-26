Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Çiftçi:

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, çocuklar ve öğrenciler için doğru internet kullanımının nasıl olduğuyla ilgili önemli bilgiler verirken, "Aileler çocukların bu alandaki güvenliğini sağlamak için; internet kullanımını yasaklamaktan ziyade iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalı, kontrolü elden bırakmamalı ve çocuklarına bu konuda empati ile yaklaşmalıdırlar" dedi.

Teknolojik gelişme ve değişmelerin sürekli, hızlı olduğu bir ortamda, çocukların ve gençlerin teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaları kaçınılmaz olabiliyor. Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi de, zamanlarının çoğunu online olarak geçirmeleri ailelerinin tutumlarını ve rollerini de değiştirdiğine vurgu yaparak internet kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyerek doğru internet kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

"İnternete ulaşmalarını engellemek etkili bir yöntem değil"

Çocukların aileleri tarafından, internete ulaşmalarını engellemek ve yasaklar koymanın etkili bir yöntem olmadığının altını çizen Mürüvvet Toksoy Çiftçi, "Çocuklarımızı büyütürken özellikle kritik gelişim dönemlerinde, aileler çocuklarına nasıl olumlu internet alışkanlıkları edinmelerini, teknolojiyi eğitimlerini destekleyici şekilde üretken ve uygun şekilde kullanmaları gerektiğini anlatmalılar. Aileler çocukların bu alandaki güvenliğini sağlamak için; internet kullanımını yasaklamaktan ziyade iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalı, kontrolü elden bırakmamalı ve çocuklarına bu konuda empati ile yaklaşmalıdırlar. Çocuğunuzun her türlü konuda, karşılaştığı herhangi bir sorunu sizinle rahatlıkla paylaşabileceğini ve sizden yardım alabileceğinden emin olmanız gerekir. İnternete ulaşmalarını engellemek ve yasaklar koymak etkili bir yöntem değildir. Bu tavır daha çok ilgi ve merak uyandırır. Önemli olan teknolojiyi ve interneti etkili, verimli, uygun bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda yol gösterici olmaktır. Günümüzde internet ve çevrimiçi dünya, çocukların ve gençlerin sosyal hayatlarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Çocuklarımızın bu alandaki aktivitelerini takip etmeli, uygun seçimler yapmaları ve yaptıkları seçimlerin sonuçlarının farkına varmalarını sağlamalıyız. Hem kontrol hem de yol gösteren olmalıyız" diye konuştu.

Çocuklara nasıl rehberlik edebiliriz?

Ebeveynlerin internet kullanımı konusunda çocuklara nasıl rehberlik edebileceği konusunda bilgi veren Mürüvvet Toksoy Çiftçi, "Çocuklarınızın kullandıkları teknolojiler ve deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunlara aşina olmalısınız. Teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yanları hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu konularda çocuklarınızda farkındalık oluşturmalısınız. İnternetin ve teknolojinin öğrenme için ne kadar kullanışlı ve ilgi çekici olduğunu vurgulamalı, siber zorbalık gibi olumsuz ve tehlikeli sonuçlarına da değinmelisiniz. 'Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu', 'Bizler böyle şeylerde vaktimizi harcamazdık' gibi söylemlerle çocuklarınızı kendinizle kıyaslamayın. Çocuklarınıza kullandıkları teknolojiler hakkında sorular sorun, çevrim içi faaliyetlerini kontrol edin, ne yaptığı ve neden yaptığı konusunda onlarla konuşun. Çocuğunuzun ziyaret ettiği siteler ve oynadığı oyunlardan haberdar olun. Bu siteler, oyunlar ve içerikleri hakkında bilgi edinin. Çocuğunuzun hangi oyunları oynadığı ve bunları çevrim içi olarak kimlerle oynadığını bilmek çok önemlidir. Oynarken bazen yanında ona eşlik edebilirsiniz. Oyunda şiddet ya da zararlı içerikler olmadığından, kullanılan dil ve görüntülerin çocuğunuzun yaşına uygun olduğundan emin olun. İnternet iyi ya da kötü değildir. Sizin onu kullanıp kullanmadığınız ya da nasıl kullandığınızla ilintili bir durumdur. Kullanıyorsanız da ne için kullandığınızı sorgulamaz. Bu sizin sorumluluğunuzdadır" diye konuştu.

"En iyi güvenlik tutumu iletişim kurmak"

Radikal Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Mürüvvet Toksoy Çiftçi, "Çocuğunuz için güvenli internet uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bunları neden kullandığınızı muhakkak çocuğunuza açıklayın. İnterneti ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağına ilişkin birlikte kurallar koyun. Çevrim içi geçireceği süreyi çocuğunuzla birlikte belirleyin ve kendisi bu seçimde gönüllü olsun. En önemli konulardan birisi de teknoloji konusunda çocuğumuza örnek olabilmektir. Çocuğumuza sınırlı kullanım ve zaman yönetiminin öneminden bahsederken bu duruma aykırı bir tavır sergilersek yaptığımız çalışmanın hiçbir önemi kalmaz. Çocuğunuzun internet kullanımı konusunda bilinç kazanmasına yardım edin. Çünkü sürekli yanında olamazsınız. Önemli olan sizin olmadığınız ortamlarda da bu bilinçli duruşu sergileyebilmesidir. Amacınız çocuğa farkındalık kazandırmak olmalı. İnternetteki en iyi güvenlik tutumu çocuğunuzla iletişim kurmak ve onunla konuşmaktır" diyerek ebeveynlere önerilerde bulundu.