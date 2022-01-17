Radikal Eğitim Kurumlarında öğrenciler İngilizce münazara etkinliğinde buluştu

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencilerin öğrendiklerini yaşamlarına yansıtabilmeleri adına İngilizce, Almanca ve İspanyolca yabancı dil etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi'ndeki İngilizce münazara etkinlikleri, sınıflar arası tatlı bir rekabete dönüştü. İçerisinde Felsefe, Kimya, Matematik ve İngilizce öğretmenlerinin bulunduğu jüri ekibi eşliğinde 9. sınıf öğrencilerinden oluşan iki grup, sosyal medyanın yarar ve zararları üzerine tartışma etkinliği yürüttü. Etkinlik süresince; konuya hakimiyet, ekip olarak çalışabilme, hazırlıklı olma, karşılıklı saygı, dili kullanabilme ve kendini ifade edebilme gibi kriterleri göz önünde bulunduran jüri üyeleri, tüm bu kriterleri en çok sağlayan takımı kazanan olarak ilan etti.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen aynı etkinlik kapsamında 10. ve 11. sınıflar, "Okullarda üniforma giyilmeli mi?" sorusu üzerine bir münazara yapmışlardı. Önümüzdeki haftalarda iki etkinliği kazanan takımların, final yarışmasında birbiriyle karşılaşacakları belirtildi.

Radikal Okulları Yabancı Dil Bölümü, bu tür etkinliklerle öğrencilerin dil edinimi sürecini daha da verimli hale getirmeyi hedefliyor.