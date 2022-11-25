Radikal Eğitim Kurumlarında Öğretmenler Günü coşkusu

Kutlamalara katılan ve kurum bünyesinde çalışan öğretmenlerin gününü kutlayan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, “Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir gönül verme ve kendini adama mesleğidir. Başka hiçbir meslek yoktur ki toplumun tüm bireylerine temas etsin ve bir ülkenin geleceğinde bu denli söz sahibi olsun” dedi.

Radikal Eğitim Kurumlarında 600'e yakın çalışan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında bir araya geldi. Çalışanlar, düzenlenen programda keyifli dakikalar geçirerek, bu anlamlı günü hep beraber kutladı.

Kutlamada konuşma yapan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, "Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir gönül verme ve kendini adama mesleğidir" dedi.

"Geleceğimizi oluşturacak girişimci gençler yetiştirmeliyiz"

"Başka hiçbir meslek yoktur ki toplumun tüm bireylerine temas etsin ve bir ülkenin geleceğinde bu denli söz sahibi olsun" diyen Erdal Avcı, "Bu nedenle mesleğinizle bir kez daha gurur duyun ve hepimizin günü olan bu anlamlı günde bu haklı gururu yaşayın. Radikal Eğitim Kurumlarının öğretmenleri; özgüven ve özsaygısı yüksek, toplumsal ve evrensel sorunlara çözüm üreten ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda onun ilke ve devrimlerini kendine pusula olarak belirleyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Radikal Eğitim Kurumları başta öğretmenleri ve tüm birleşenleri ile bilimi, demokrasiyi, özgürlüğü, iyi insan olmayı ve dayanışmayı esas alan bir ailedir" şeklinde konuştu.

Erdal Avcı, şöyle devam etti:

"Öğretmenin paradigmaları öğrenimin, öğretenin paradigmaları değişiyor. Artık sanayi devriminin eğitim anlayışı ile değil bugünün 21. yüzyılın eğitim anlayışına göre bir eğitim ve öğretim şekillendirmemiz gerekiyor. Tek tip eğitimden artık kişiselleştirilmiş bir öğretime doğru gitmeliyiz. Geleceğimizi oluşturacak girişimci gençler yetiştirmeliyiz. Bu nedenle Radikal Eğitim Kurumları 21 yıldır Türk eğitimine hizmet vermektedir. Bu sizlerin eseridir. Başarı adına ne varsa bunun en önemli aktörü sizlersiniz. Bugün İzmir'in en önemli eğitim kurumu haline geldik. Ben inanıyorum ki Radikal Eğitim Kurumları sizlerin çabası ve desteği ile Türkiye'nin en güçlü eğitim markası haline gelecektir. Dünyanın geleceği biz öğretmenlerin elinde olacaktır.”

Kutlamanın devamında Avcı, Radikal Eğitim Kurumlarında 5 ve daha fazla hizmet yılını tamamlayan çalışanlara plaket takdim etti.