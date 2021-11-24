Radikal Eğitim Kurumlarında Öğretmenler Günü'ne özel kutlama

Kutlamalara katılan ve kurum bünyesinde çalışan öğretmenlerin gününü kutlayan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, “Radikal Eğitim Kurumları tüm bileşenleriyle bilimi, kültürü, gelişmeyi, iyi insan olmayı ve dayanışmayı esas alan bir ailedir” dedi.

“Hepimiz bir aileyiz”

Radikal Okulları ve Radikal Eğitim Kurumları bünyesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında bir araya geldi. Unutulmaz dakikaların yaşandığı etkinliğe katılan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, tek tek kurum bünyesinde çalışan öğretmenlerin gününü kutladı. Ardından kutlamada kısa bir konuşma yapan Avcı, “Yeni bir eğitim-öğretim yılını beraber açtık. Yeni bir yıla umutla, neşeyle ve enerjiyle girdik. Dostlarım; bizler ailelerimizden, sevdiklerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Okullarımızda ve eğitim alanlarımızda bir aile neyi paylaşıyorsa bizler de aynılarını paylaşıyoruz. Yeri geliyor bilgimizi, duygumuzu birleştiriyoruz. İyi ve kötü günlerimizi birlikte paylaşıyoruz. Birlikte üretiyor, çalışıyor ve kazanıyoruz. En önemlisi birlikte bir değere sahip çıkıyoruz. Bu değer bizi bir arada tutan eğitimci kimliğimizdir. Bu değer bizim mesleki, insani gelişme tutkumuzdur. Ofiste veya sınıfta olsun ortak çatı altında bizimle çalışan herkes eğitim yaşamına katkı sağlıyor. Bu ortak çatı bizi bir arada tutuyor. Bu ortak çatı altında hepimiz bir aileyiz ve Radikal Eğitim Kurumları tüm bileşenleriyle bilimi, kültürü, gelişmeyi, iyi insan olmayı ve dayanışmayı esas alan bir ailedir” dedi.

Gecenin devamında öğretmenler, Radikal Eğitim Kurumları ve Radikal Okulları bünyesinde görevli öğretmenlerden oluşan koro ile canlı müzik eşliğinde eğlendiler.