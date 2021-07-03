Radikal Eğitim Kurumlarından “Uzaktan Bi Ses Ver” şarkı yarışması

Radikal Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ve İzmir'deki liselerde okuyan birçok öğrencinin katıldığı “Uzaktan Bi Ses Ver” şarkı yarışması renkli görüntülere sahne olurken, yarışma Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri Ata Arısoy ve Melisa Yalçınkaya ikilisinin 1'inciliği ile sonuçlandı.

Türkiye'de eğitimin öncü kurumlarından birisi olan Radikal Eğitim Kurumları, yapmış olduğu Kültür-Sanat etkinlikleri ile de öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Radikal Eğitim Kurumları, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsünde “Uzaktan Bi Ses Ver” şarkı yarışması düzenleyerek, İzmir'in çeşitli bölgelerindeki liselerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin bir araya gelmesini sağladı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmada hem öğrenciler hem de seyirciler büyük bir keyif aldı.

“Kimliğinizi, kültürünüzü ve dilinizi koruyun”

Yarışma öncesi öğrencilere seslenen Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Sizlere bir ağabeyiniz olarak tavsiyelerim olacak diyen Avcı, “Hedefleriniz için daima çalışın ve dünyanın neresinde olursanız olun kimliğinizi, kültürünüzü ve dilinizi koruyun. Maddiyat ve maneviyatınızı hep dengede tutarak; başkalarını taklit etmeden kendi yolunuzda azimle yürüyün. Hepinize yaşamlarınızda başarılar dilerim. Ödül kazanan öğrencilerimizi şimdiden tebrik eder, sanatla ve müzikle iç içe bir yaşam dilerim” dedi.

Jüri önüne çıkarak performans sergilediler

Zorlu pandemi sürecinin etkilerini bir nebzede olsun yarışmaya katılarak atmak isteyen öğrencilerin etkinliğe ilgisi üst düzeyde olurken, Genç Fest, müzik grupları ve DJ performansları ile yarışma büyük bir heyecanla başladı. Yarışmada oylamanın yüzde 50'si sosyal medya üzerinden diğer yüzde 50'si ise jüri tarafından yapılırken, sosyal medya üzerinden seçilen üç finalist Genç Fest yarışmasında, jüri önüne çıkarak performans sergiledi.

Kazananlar ödüllerini aldı

Gençlerin zorlu pandemi psikolojisinden kurtulması için organize edilen etkinlik, Buca Radikal Anadolu Lisesi öğrencileri Ata Arısoy ve Melisa Yalçınkaya ikilisinin 1'inciliği ile sonlandı. Konak Anadolu Lisesi'nden Sevcan Karadere 2'inci, Eşref Paşa Anadolu Lisesi'nden Sıla Müezzinoğlu ise yarışmada 3'üncü oldu. Dereceye giren öğrencilerden 1'inciye 5 bin lira, 2'inciye 3 bin lira ve 3'üncüye ise bin 500 lira ödül verildi.