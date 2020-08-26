Radikal Okulları Bornova Kampüsü hizmete açıldı

Radikal Eğitim Kurumları'na bağlı bulunan Radikal Okulları Bornova Kampüsü törenle açıldı. Kurucu müdür Erdal Avcı, zorlu şartlar altında, hijyen ve fiziki esasları gözeterek eğitim kurumunu inşa ettiklerini belirtti.

Son dönemde bünyesinden çıkardığı LGS şampiyonlarıyla adından sıkça söz ettiren Radikal Eğitim Kurumları'nın Bornova Kampüsü açıldı. Bünyesindeki 2. okul ve 12. eğitim kurumunu İzmir'e kazandıran kurumun Bornova'daki kampüsünde hem ortaokul hem de Anadolu Lisesi bulunacak. Evka 3 Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova İlçe Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, okul öğretmenleri ve veliler katıldı. Pandemi nedeniyle hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının dikkate alınarak gerçekleştirildiği törenin ardından müzik dinletisi yapıldı.

"Eğitim bizi hep doğru yolda tuttu"

Törenin açılış konuşmasını Radikal Okulları Kurucu Müdürü Erdal Avcı gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiklerini ve bu şartlar altında hijyen ve fiziki esasları gözeterek eğitim kurumunu kazandıklarını belirten Avcı, "Zorlu şartlar altında, çağdaş ve nitelikli bir eğitim kurumunu, hijyen ve fiziki esasları gözeterek inşa ettik. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla, ülkemize, devletimize değer kazandırmak için, daha çok çalışmak için yola çıktık. Biz 2020 yılında sürdürülebilir başarı hedefiyle yola çıktık. O günden bugüne değin, binlerce insanın yaşamına dokunduk. Binlerce genci, binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırladık. Onlara yeni bir yaşam fırsatı sunduk. Eğitimden kazandığımızı eğitime tekrar verdik. Bu bizi hiç yanıltmadı. Eğitimi düşündük, eğitimle yaşadık, eğitime verdik tüm enerjimizi. Eğitim bizi hep doğru yolda tuttu. Ne mutlu şimdi bir eğitim yuvasını daha siz değerli konuklarımızla birlikte açıyoruz. Yeni bir iddia koyuyoruz böylece. İnanıyoruz, başaracağız" açıklamasında bulundu.

Kaymakam Genel: "İlçemizin eğitimine katkı sağlamasını diliyorum"

Erdal Avcı'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bornova Kaymakamı Fatih Genel, okulun ilçe eğitimine katkı sunmasını diledi. Kaymakam Genel, "Erdal Avcı Bey'i yürekten kutluyorum; tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizin eğitimine katkı sağlamasını diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Maalesef bu gün sıkıntılı bir zaman ama yine de siz programınızı bozmadınız; açtınız okulu. İnşallah öğrencilerinizi burada, bahçede, sınıflarda göreceğimiz günler yakındır diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"Bu okullarımızın açılması bize gayret ve güç veriyor gerçekten"

İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay da korona virüs pandemisine rağmen, eğitim kurumunu İzmir'e kazandıran Erdal Avcı'yı tebrik etti. Vali Yardımcısı Günay, "Hayatta bazen başarılı olmak için ciddi radikal kararlar almak gerekiyor. Radikal Eğitim Kurumları da gerçekten radikal bir karar alarak bu pandemi sürecinde, 'Acaba okullar açılacak mı, acaba yüz yüze eğitim olacak mı, olmayacak mı' soruları içerisinde böyle bir açılışı gerçekleştirdiler. Bu anlamda Erdal Bey ve ekibini, bütün okul çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyorum; hayırlı uğurlu olsun diyorum. Milli eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak da ilimizde gerçekten çok tatlı bir rekabetin olduğunu biliyoruz. Bu pandemi süreciyle birlikte biraz sekteye uğradı mı derken bu okullarımızın açılması bize gayret ve güç veriyor gerçekten. Sekteye uğramaması adına ciddi anlamda gayretlerin olduğu ve ciddi bir eğitim camiasında bir nefer olarak hazır öğretmenlerimizi bu konuda katkıda bulunmak üzere ve eğitime katkısında çocuklarımızı yetiştirme noktasında çok ciddi gayretleriyle hazır olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bütün eğitim camiamıza. İzmir'imize, ilçemize, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum" sözlerine yer verdi.

Kürsüde konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yeni okulun açılışının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.