Radikal Okulları öğrencileri, İzmir'in kurtuluşunu ders olarak yerinde işlediler

İzmir'in kurtuluşunun 99. yılı kutlamaları kapsamında Radikal Okulları öğrencileri işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadeleyi yerinde ders olarak işlediler.

Özel Buca Radikal Okulları öğrencileri, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan Yunan Efzon Alayı işgal askerine Kordonboyu'nda ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan Gazeteci Hasan Tahsin'in anıtı önünde toplandı. Burada öğretmenleri ile birlikte kurtuluş etkinliklerine katılan öğrenciler, aynı zamanda işgalden 9 Eylül 1922'ye kadar geçen süreyi, yaşananları yerinde ders olarak işlediler.

Özel Bornova Radikal Okulları öğrencileri de Bornova Belkahvede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının önünde düzenlenen törenlere katıldılar. İzmir'in kurtuluşunu burada ders olarak işlediler.

Radikal Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz kurtuluş mücadelemizin nasıl başladığı, o günlerde yaşananları mücadelenin iki kilit noktasında tarihi önemiyle birlikte yerinde görmüş oldular." denildi.