Radikal Okullarından çevreye ve hayvanlara duyarlı çocuk yetiştirme önerileri

Özel Radikal Buca Anadolu Lisesi Psikoloğu Gülistan Çalbay, çevreye ve hayvanlara duyarlı çocuk yetiştirme önerilerinde bulundu. Çevre ile ilişkili olmanın öncelikle çocukların fiziksel sağlığı için faydalı olduğunu ifade eden Çalbay, “Doğa da vakit geçirmek, vücut için gerekli olan D vitamini sağlar. Beden hareketliliğini de arttırdığı için motor koordinasyonunu ve denge becerilerini geliştirir. Obezite ile mücadelede önemli rol oynar” dedi.

“Erken yaşlardan itibaren doğada akranlar ve yetişkinler ile etkileşim içinde bulunmak, çocuklarda; iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyal becerileri geliştirerek gelecekte çocukların kişiler arası sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar” diyen Çalbay, “Doğayla kurulan bağ ve etkileşimler, çocukların bilişsel işlevlerini geliştirir, doğanın hafızayı güçlendirdiği ve odaklanma becerisini arttırdığını destekleyen nitelikte çalışmalar da bulunmaktadır. Çocuğun diğer canlılarla doğada veya evde kurduğu ilişkiler de onun gelişimini pek çok şekilde etkiler. Hayvan sahibi olmak çocukların sağlıklı duygusal gelişimini desteklemektedir. Çocuklar evcil hayvanları sayesinde huzur bulur, kendilerini güvende hisseder ve duygusal olarak destek almış hisseder. Bu da çocukların duygusal olarak daha iyi ve sağlıklı olmalarına yardımcı olur ve kaygıyı, depresyonu azaltır. Hayvanlarla ilişki kurmak oksitosin salgılanmasına sebep olabilir, bu da stresi azaltıcı bir durumdur. Çocukların evcil hayvana sahip olmasıyla beraber özgüven, sorumluluk, problem çözme, prososyal davranışlarda artış olduğu gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hem doğayla hem de hayvanlarla temas halinde olmasını sağlamalısınız”

Çocuklarda çevre bilinci ve hayvan sevgisi oluşturma konularında da bilgiler veren Çalbay, velilere şu önerilerde bulundu: “Çocuklar onlara söylediklerimizi değil; bizden gördüklerini yaparlar. Bu nedenle doğa ve hayvanlar konusunda dikkatli, özenli olmamız gerekmektedir. Örneğin; anne babalar çocuklarının hayvanlarla dost olmalarını istiyorlarsa işe önce kendilerinden başlamalıdırlar. Çok sıkı bir hayvan dostu olmasanız bile en azından korkularınızı ya da olumsuz duygularınızı çocuklarınıza yansıtmamalısınız. Hem doğayla hem de hayvanlarla temas halinde olmasını sağlamalısınız. Birlikte doğa yürüyüşlerine çıkmak, evcil hayvan sahiplenmek, barınak ziyaretlerinde bulunmak, evdeki bir bitkinin sorumluluğunu çocuğa vermek bu hususta etkili olacaktır. Çocuğunuza bilgi vermelisiniz. Neden kağıt ve camları geri dönüşüm için ayırdığımızı, kullanmadığımız ışıkları neden kapattığımızı, bir yere arabayla gitmek yerine neden yürüyerek veya toplu taşımayla gitmeyi tercih ettiğimizi anlatabilirsiniz. Bu şekilde hayvan ve doğa konusunda bilinçli çocuklar, kendini doğayla ve doğadaki diğer canlılarla eşit haklara sahip olarak algılar ve böyle yaşar.”