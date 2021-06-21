Radikal Okullarından YKS'ye hazırlanan öğrencilerine profesyonel destek

20 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de eğitime yön veren Radikal Okulları, Bornova ve Buca kampüsünde “YKS'ye 10 Gün Kala” adlı seminer düzenledi. Seminer, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

YKS'ye hazırlanan Radikal Okulları 12. sınıf öğrencileri, sınava 10 gün kala Klinik Psikolog Ümit Yılmaz Güven'in “YKS'ye 10 Gün Kala” adlı seminerine katıldı. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerin içinde bulundukları stres, beklentileri karşılama, anksiyete ve gelecek kaygısı gibi konular uzman desteğiyle keyifli bir ortamda değerlendirildi. Klinik Psikolog Ümit Yılmaz Güven yaptığı seminerde, öğrencileri kaygılarından uzaklaştırmaya çalışıp motive etti. Ayrıca geçmiş yıllarda sorulan sorularla ilgili kısa ve basit çözümlerle öğrencilerin “zor soru” algısını farklı açıdan değerlendirmelerini sağladı. Sınava bu kadar kısa süre kala yapılması gerekenleri “Reçete” başlığı altında öğrencilerle paylaşan Güven, öğrencilerin zihinlerini ve bedenlerini rahatlatmalarını sağlayacak yoga egzersizlerini ve yöntemlerini sözlü ve yazılı olarak aktardı. Öğrencilerin ve dinleyen öğretmenlerin keyif aldığı seminerden dolayı Radikal Okulları rehberlik servisi, katkılarından dolayı Klinik Psikolog Ümit Yılmaz Güven'e teşekkürlerini iletti.