Radikal'den 3 günlük gençlik çalıştayı

İzmir'de Radikal Okulları tarafından düzenlenen gençlik çalıştayı, yaklaşık 40 liseden öğrencilerin katılımıyla başladı.

İzmir'de Radikal Gençlik Çalıştayı, yaklaşık 40 liseden öğrencilerin katılımıyla başladı. 3 gün sürecek olan çalıştay boyunca öğrencilerden oluşan delegeler, ülke sorunlarını tartışacak. Çalışma prensipleri TBMM'yi andıran çalıştayda delegeler, açılış töreninde bir araya geldi. Çalıştayda büyüklere yer vermediklerini söyleyen çalıştay eş başkanı Semi Efe Başaran, “Gündem hakkında önce sorunlar, daha sonra çözüm maddelerinden oluşan bir rapor hazırlıyoruz. Son gün de bu konferans salonunda tüm delegelerimizi topluyoruz. Kendi raporlarını sunuyorlar. Diğer delegeler de raporda bir kanun açığı var mı, pratikte uygulanabilir mi bunları kontrol ediyor. En sonunda da hatalardan arındırılmış haliyle raporlar bazen parti temsilciliklerine, bazen belediyelere, bazen devlet ya da özel üniversitelere gönderiliyor” dedi. İzmir'de hatta şehir dışında bulunan liselerden başvuran öğrencilerin başvurularının değerlendirilip kabul edildiğini söyleyen Başaran, “Yaklaşık 40 farklı liseden katılımcımız var. Yerel anlamda oluşan herhangi bir sorunu gündem maddesi olarak belirliyoruz. Delegeler de geliyorlar. Bu gündem maddeleriyle ilgili sorunlar, çözümler havada uçuşuyor. Raporlarımızı oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Hazırlanan raporlar genel kurul sürecinden geçecek”

Çalıştayın komitelerden oluştuğunu kaydeden Radikal Gençlik Çalıştayı Eş Başkanı Aylin Şahseven ise “Çalıştay; ticaret, ekonomi ve sağlık gibi komitelerden oluşuyor. Bunlar bizim ülkemizin gündem sorunlarını içeriyor. Gündem sorunları dahilinde delegeler eşliğinde tartışmalar yapılıyor. Tartışmalar sonunda hazırlanan raporlar genel kurul sürecinden geçecek. En son divan tarafından kontrol edildikten sonra ilgili bakanlıklara veya belediyelere gönderilecek” dedi.

Liseli gençlerden oluşan delegeler, 3 gün boyunca ülke sorunlarını tartışacak. Delegeler, 3 günün sonunda oluşturdukları raporları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak.