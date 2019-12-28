Radyoterapi gören hastalar ve doktorlarından erken yeni yıl kutlaması

Hastalıkların unutulup tatlı sohbetlerin yapıldığı kutlamada ortak dilek, “2020 sağlık, huzur getirsin” oldu.

Medikal onkoloji ve kanser cerrahisi bölümlerine Radyasyon Onkolojisi Bölümü de eklenerek tüm kanser tanı ve tedavi hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, geçtiğimiz 30 Nisan'da açılan Kent Onkoloji Merkezinde bu kez hastalar tedavi için değil eğlenmek için toplandı.

8 ay önce başladıkları radyoterapi uygulamalarından 300'e yakın hastanın yararlandığını belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman, “Türkiye'de her yıl 150 binden fazla kişiye kanser tanısı koyuluyor. Kanser tanısı almış hastaların yaklaşık yüzde 70'inin de radyoterapi tedavisi görmesi gerekiyor. Kent Hastanesinde yıllardan beri medikal onkoloji ve onkoloji cerrahisi hizmetleri veriliyordu. Ancak radyasyon onkolojisi eksikti. Bu eksik tamamlandığı gibi bu bölümlerin hepsi Kent Onkoloji Merkezi çatısı altında toplandı. ABD'nin en önemli kanser merkezlerinden Houston Methodist Hastanesi işbirliği ile açılan Kent Onkoloji Merkezi uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Ancak hastalarımızın sadece doğru tanı ve tedaviye değil, morale de ihtiyaçları var. Bilindiği üzere radyoterapi seansları çok uzun. 20-40 seans ışın alan hastalarımız var ve her gün bu tedaviye geldikleri için hepsiyle bir aile oluyoruz. Biz de bu yeni ailelerimizle 2020'yi kutlamak için bir araya geldik, hastalık konuşmadık, sohbetler ettik. Sadece hastalarımız değil, onları böylesine iyi, sağlıklı görerek biz de mutlu olduk, moral depoladık” dedi.

Dr. İşman, 2020'den herkes için sağlık dilediklerini de sözlerine ekledi.