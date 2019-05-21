Rafet El Roman bayramda Batum'u sallayacak

Sevilen sanatçı Rafet El Roman, 7 Haziran Cuma gecesi Gürcistan Batum'da sahne alacak.

Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrindeki beş yıldızlı oteli Batum Sheraton, Türk sanatçılarla düzenlediği geleneksel gala gecelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bugüne kadar birçok tanınmış ismi ağırlayan Batum Sheraton, Ramazan Bayramı tatilinde sevilen sanatçı Rafet El Roman'ı 7 Haziran Cuma gecesi konuklarıyla buluşturacak. Kendine özgü tarzı ve besteleriyle gönüllerde taht kuran Rafet El Roman, birbirinden hareketli ve duygusal şarkılarıyla konuklara müzik ziyafeti sunacak.

Gala gecesi için birçok sürprizlerin hazırlandığı Batum Sheraton Otel'de ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Rafet El Roman, “Uzun süredir Batum'u merak ediyor ve konser vermek istiyordum. Bayram tatilinde tüm sevenlerimi Batum'a bekliyorum. Unutulmaz bir konser olacak” dedi.