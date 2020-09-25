Rahmanlar Barajı ile 15 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak

İzmir Ödemiş Rahmanlar Barajı'nda çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Rahmanlar Barajı'nın gövdesinde beton kaplama çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz barajda 2 ay sonra su tutmak ve bütün bileşenlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Dev baraj inşallah önümüzdeki yıldan itibaren İzmir Ödemiş'e hem yılda 9 milyon 360 bin m içme suyu sağlayacak hem de 14 bin 940 dekar araziye can suyu verecektir" dedi.

Barajın temelden yüksekliğinin 90 metre olduğunun altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Baraj inşaatında gövde beton kaplama çalışmaları son hızla devam ediyor. Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplaması için şu ana kadar 12 bin m beton dökülürken, bu rakam 22 bin m'e çıkacak. Hedefimiz Rahmanlar Barajı'nın gövde kaplamasını ekim ayı sonuna kadar tamamlayıp kasım ayın da su tutmaktır" bilgisini verdi. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Rahmanlar Barajı'nın gövde dolgusu için 3 milyon 250 bin m dolgu yaptıklarını belirten Yıldız, "25 milyon m su tutma kapasitesine sahip olan Rahmanlar Barajı, Ödemiş ilçe merkezine yılda 9 milyon 360 bin m içme suyu vererek, yaklaşık 171 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Böylece Rahmanlar Barajı sayesinde Ödemiş ilçemiz uzun yıllar içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekmeyecek" diye konuştu. Dev baraj öte yandan da yaklaşık 14 bin 340 dekar araziye de can suyu verecek. Bölgedeki sulama maliyetleri azalacak, verim artacak. Üretici tarlalarından dört hasat yapma şansına kavuşacak. Rahmanlar Barajı 705 kişiye ek istihdam olanağı sağlarken bölge ekonomisine de 2020 yılı rakamlarıyla yaklaşık 16 milyon lira ek gelir sağlayacak.