Ramazan ayında öğrencileri sevindiren hediye

Kur'an'a Hizmet Derneği, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik Ramazan ayı nedeniyle eğitim setleri dağıttı.

Kur'an'a Hizmet Derneği'nin yönetimi, Ramazan faaliyetleri kapsamında merkezi Çiğli'de bulunan İsar Derneği'ne ziyaret yaptı. Ziyarette, Kur'an kursunda öğrenim gören öğrencilere içlerinde kırtasiye ve oyun malzemeleri bulunan eğitim setleri hediye edildi.

Program esnasında konuşan Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrencilere değerler eğitimi veriliyor. Dua, şükür, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük ve adalet kavramları öğretilen çocukların kendilerine ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Dünyadan bir gün göçüp gideceğiz; ama önemli olan peşimizde besmeleyi, Allah'ı, peygamberi unutmayan nesiller bırakmaktır. Derdimiz dinine, vatanına, milletine bağlı insanları yetiştirmektir" dedi.

Programa ayrıca; Çiğli İsar Başkanı Hasan Basri Evcil, Hayrat Vakfı İzmir Temsilcisi Abdullah Peköz de katıldı.