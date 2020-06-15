Rauf Valiyev'den yeni single

Yeni yayınlanan single özellikle batı dünyasında ilgiyle karşılandı. Parçanın Youtube platformu üzerindeki çıkışı ise devam ediyor.

Her eserini bir hikaye veya yaşanmışlık üzerine besteleyen Rauf Valiyev, "Speechless" isimli bestenin de bir hikayesi olduğunu vurguluyor. Bunun bir single çalışması olduğunu dile getiren Valiyev, “Yeni çıkacak albümün öncüsü de diye biliriz. Şu anda tam olarak yeni albüme konsantreyim. Film yapım şirketlerinden birkaç teklif aldım ama yeni çıkacak albümden sonra onları değerlendireceğim” dedi.

Korona ve pandemi döneminin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken Valiyev, “Özellikle müzik ve eğlence sektörü tamamen durdu. Ama tabi kendi ev stüdyolarımızda çalışma imkanımız var ve hiç durmuyoruz. Herkesin evde olduğu şu dönemlerde insanlara dinleyebilecekleri müzikler üretmek benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Gelen yorumlar, beğeniler, insanlar ile aramda duygusal bir bağ kurmam beni çok mutlu ediyor. Türkiye'de de birçok yapım şirketleri ile görüşüyorum. Herhalde önümüzdeki aylarda film sektöründe karşınıza çıkacağım” diye konuştu.