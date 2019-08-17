Rekor büyüklükte balıkların tutulduğu turnuva bu yıl 19-22 Eylül'de

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek balık turnuvasına katılım için kayıtlar başlarken, heyecanlı anlara sahip olacak turnuva için daha şimdiden 22 tekne ve ekip başvuru yaptı.

Seferihisar ilçesinde, 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Tuna Masters Teos Balık Turnuvasına katılmak için kayıtların başladı. Kayıtların kısa bir süre önce açılmasına rağmen şimdiden 22 tekne ve ekip turnuva için kaydını yaptırdı.

Özellikle balıkların tartıya getirilişi ve yaşanacak mücadelenin bu yılda heyecanlı anlara sahne olması bekleniyor. Seferihisar Belediyesinin de destek olduğu turnuvanın vatandaşlara da açık olduğu bildirilirken, devler ligi olarak tanımlanan turnuva boyunca tutulan balıklar pişirilerek katılımcılara ikram edilecek.

İşte şartları

Turnuvaya katılmak isteyenler içinse şartlar belli oldu. Yarışmacı olmak için öncelikle bir tekne, olta ve ekip arkadaşlarının olması gerektiği ifade edilirken, organizasyon kayıt ücretinin KDV dahil 4 bin 130 TL olarak belirlendiği açıklandı. Bu bedeli ödeyen yarışmacıların; Teos Marina'da 15 Eylül'den 22 Eylül'e kadar ücretsiz tekne konaklamasına sahip olacağı, 4 yarışmacı ve 4 ödül gecesi yemeği hakkının bulunduğu bildirildi.

Ek yarışmacı ücretinin ise KDV dahil 944 TL olduğu, 1 Eylül tarihinden sonra yapılan geç kayıt ve ödemeler içinse kayıt ücretinin KDV dahil 5 bin 15 TL olduğu dile getirildi.

2017 yılında 295 kiloluk Orkinos yakalanmıştı

Katılım 50 ekibin geçmesinin beklendiği Tuna Masters Teos Balık Turnuvası hakkında konuşan organizatörler Murat İyriboz ve Elvio Pennetti, yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alaçatı'dan, Afrika'dan, Andaman Adalarına, Guatemala'dan Amerika'ya birçok farklı rotalarda yine birlikte denizlere açıldık, buralardan kendimize yepyeni dostlar edindik. Bu sayede, Türk amatör balıkçılarının dünya çapındaki avlaklarda ve maceralarda hak ettiği yeri almasını sağladık. Denizler bizi terk etmedikçe, aynı sevgi ve arzu ile bu bayrağı birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz, hepimize rastgele" dedi.

Geçmiş yıllarda turnuvada rekor büyüklükte balıklar yakalanmıştı. Özelikle 2017 yılında 295 kiloluk Mavikanat Orkinos (Bluefin) Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda yakalanan en büyük orkinos olarak kayıtlara geçmişti.