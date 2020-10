Rekortmen özel sporcu İrem Öztekin, Egeli oldu

Özel sporcu, rekortmen yüzücü İrem Öztekin, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin özel yetenek sınavlarını başarı ile geçerek, "Antrenörlük Eğitimi Bölümü" öğrencisi olma hakkı kazandı.

Down sendromlu özel sporcu İrem Öztekin, Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavlarını başarıyla geçti. Öztekin, "Antrenörlük Eğitimi Bölümü" öğrencisi olma hakkı kazandı. İrem Öztekin, başarısını paylaşmak üzere Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. Başarılı sporcu İrem Öztekin'in ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirten Rektör Budak, “Yurt dışında düzenlenen birçok müsabakada ülkemizi başarıyla temsil eden Milli Yüzücümüz İrem Öztekin, Özel Yetenek Sınavını kazanarak, Spor Bilimleri Fakültemizde eğitim-öğretim hayatına devam edecek. Özel öğrencimize üniversite ve spor yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

Başarılarla dolu bir hayat

11 yaşında yüzmeyi öğrenen ve kısa sürede lisanslı sporcu olan Öztekin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun her yıl düzenlediği Bölge ve Türkiye Yüzme Şampiyonalarında “Down Sendromlu Bayanlar” dalında birçok kez birinciliği elde etti. Özel Sporcular Yüzme Milli Takımına seçilerek, yurt dışındaki yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden 19 yaşındaki sporcu, Kasım 2017'de Fransa'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasında 100 metre kelebekte 2 dakika 3 saniye 32 saliselik derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı. Aynı yarışmadan; 100 metre serbestte bronz, 200 metre serbestte gümüş, 50 metre serbestte bronz, 50 metre kelebekte gümüş, 50 metre sırtta bronz madalya ile toplamda 5 madalya alarak ülkesine geri döndü. Öztekin, 2018 yılında Kosova'da düzenlenen Uluslararası Down Sendromlular Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında da ülkemizi temsil ederek 5 madalyanın da sahibi oldu.