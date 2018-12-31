Rektör Budak: "2019'da da daha çok üretmeye devam edeceğiz”

Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi ailesi olarak bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif açıdan yoğun ve başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılında da milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven genç nesiller yetiştirerek; üniversitemiz, milletimiz ve devletimiz için daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilir örnek bir model üniversite

Bünyesinde dünyanın önde gelen sağlık ve tıp bilimleri, temel bilimler, nükleer bilimler ve mühendislik bilimlerini bulunduran Ege Üniversitesi'nde iz bırakan ve vizyoner uygulamalarla farkındalık oluşturan ar-ge inovasyon, bilimsel araştırma ve üretime yönelik pek çok multidisipliner projeye öncülük eden Rektör Budak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitenin kapılarını toplumun her kesimine açarak Egeli bilim insanlarının ürettiği bilginin kamuoyu yararına kullanılmasına olanak tanıdık. İzmirliler başta olmak üzere bilgiyi, toplumun her kesimiyle buluşturduk. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda daha güçlü ve etkin bir üniversite için fiziki ve dijital dönüşümü gerçekleştirdik. Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını benimseyerek, bütün paydaşlarla gönül köprüleri kurup; bilimi sanat, kültür, spor alanlarında Ege Üniversitesi'nin başarılı ve verimli bir yıl geçirmesini sağladık. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde ar-ge ve inovasyonun öncelikli hale gelmesi ve bir kültüre dönüşmesi için yoğun gayret gösterdik ve bunu başardık da. Üniversitemizde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme misyonlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında ülkemize ve insanlığa hizmet etme sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencisinden çalışanına, öğretim üyesinden araştırma görevlisine, tüm paydaşlara; bilim, fikir, araştırma ve yenilik kültürünü yayarak 'Sürdürülebilir Örnek Bir Model Üniversite' iklimini sosyal kültür yaşamı haline getiriyoruz” diye konuştu.

"Hedefimiz araştırma üniversitesi olmak"

2019 yılında da Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmak, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek, eğitimde akreditasyonu sağlayarak kaliteyi artırmak, uluslararası bir üniversite olmak, yeşil, sürdürülebilir, yaşanabilir bir kampüs oluşturmak gibi hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirten Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Ailesi olarak, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi, güçlü ve üreten bir ekonomiye sahip olması için, evrensel ilkeler ışığında, milli bir ruhla Türkiye'yi 21. yüzyılda söz sahibi yapacak yeni nesiller yetiştirmek için 2019 yılında da çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi ailesinin yeni yılını kutlayan Prof. Dr. Budak, yayınladığı yeni yıl mesajında; “63 yıllık geçmişiyle ülkemizin en büyük ve en köklü üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesi'nin ferdi olmayı her zaman büyük bir ayrıcalık olarak gördüm. Gücünü; öğrencisi, öğretim elemanı ve idari kadrosundan alan, birbirine kenetlenmiş ve gönül bağı kurmuş olan üniversitemiz, yeni bir yılda ‘merhaba' diyor. Araştırma üniversitesi olmanın yanı sıra huzurlu bir ortam, moral ve motivasyonu yüksek bir Ege Üniversitesi Ailesi olmak en büyük hedefimiz. Aynı azim ve kararlılıkla, birlikte nice başarılara imza atacağımız 2019 yılının ülkemize, üniversitemize ve sizlere huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.