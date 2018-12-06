Rektör Budak, akşam çayında özel konuklarını ağırladı

Dr. Necdet Budak, Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Rektörle Akşam Çayı' programında EÜ'de çalışan engellilerle bir araya geldi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden bu yana düzenlediği 'Rektörle Akşam Çayı' etkinliği kapsamında; akademisyen, öğrenci ve çalışanlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Rektör Budak, bu kezde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla EÜ Yavuz Özkul Sosyal Tesisleri'nde engelli çalışanları ağırladı.

Ege Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Rektör Budak, "Daha önce Engelliler Haftası kapsamında bir araya geldiğimiz çalışanlarımızla şimdi de akşam çayı programımızda buluştuk. Bugün burada engellilerin üniversite kampüsü içerisindeki yaşam alanlarında yaptıkları işlerde ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve çözümlerini konuşmak için bir araya geldik. Bir engelli çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Ege Üniversitesi olarak sadece öğrencilerimize değil aynı zamanda engelli çalışanlarımıza da özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, valilik ve YÖK ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nin 27 yıllık çalışanı olduğunu söyleyen İsa Yıldırım, "Uzun yıllardır devlet memuruyum. Bu süreç içerisinde hiçbir daire başkanı, üst yönetim veya rektörle bir araya gelmemiz mümkün değildi. Eektörümüz bir farkındalık oluşturarak, bizlerle birlikte olması, ağırlaması bizim için çok önemli. Bu noktada rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Ayrımcılık yapılmaksızın birlikte olmamız ve sorunlarımızı kendisiyle birebir konuşarak dillendirmemiz çok güzel oldu. Bunların devam edeceğine inanıyorum" dedi.