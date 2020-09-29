Rektör Budak, ana bilim dallarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu

Dr. Necdet Budak, eğitimde yeni normalleşme uygulamaları kapsamında üniversitenin birimlerine yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Fakültelerin akademik kurullarına katılım gösteren Prof. Dr. Budak, bünyesinde 43 ana bilim dalı bulunan EÜ Tıp Fakültesinin birimleriyle pandemi önlemleri kapsamında bir araya geldi.

Dr. Necdet Budak, üniversitenin birimlerine yaptığı ziyaretlerini devam ettirirken, fakültelerin akademik kurullarına katıldı. Bu kapsamda EÜ Tıp Fakültesinin birimleriyle pandemi önlemleri kapsamında bir araya gelen Budak, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde önemli bir savaş verdiğini söyledi. Prof. Dr. Necdet Budak, "Ana bilim dallarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile değerli hocalarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Salgın sürecinde fedakârca çalışan sağlık personelimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledik. Salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

"Var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Son üç yılda EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Üniversitemizin kurulan ilk iki fakültesinden biri olan tıp fakültemiz ve hastanemiz, gerek kentimiz gerek bölgemiz gerekse ülkemiz için önemli bir sağlık merkezi konumunda. Hocalarımız pek çok ilki başararak bizleri gururlandırıyorlar. Biz de üst yönetim olarak kendilerine yaptığımız ziyaretlerde hem eğitim-öğretim araştırma faaliyetleri hakkında bilgi aldık hem de birimlerin problemlerini dinledik. Talepler doğrultusunda hastane alt yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Birimlerimize, çağa uygun hizmet verilmesi adına son teknoloji cihazlar kazandırıyoruz. Ayrıca devletin zirvesinden aldığımız destek ile hastanemizin mali ve personel sıkıntılarını da çözüme kavuşturduk. Hastanemizi A Plus Hastane statüsüne getirdik. Ülkemizin, bizden beklentisi büyük. Bizler de bu beklentiyi karşılamak adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz salgın süreci, sağlık alt yapısının önemini bizlere bir kez daha hatırlattı. Hocalarımızın istekleri ve beklentileri doğrultusunda sağlık alanına maddi ve manevi desteğimiz devam edecek."

Rektör Budak ayrıca, ana bilim dalı ziyaretleri sırasında pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına “Teşekkür Belgesi” takdim etti.