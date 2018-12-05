Rektör Budak, bir yılını değerlendirdi

Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesinin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi dünyanın en iyi 300 üniversite arasında yer almaktır. Bu hedef doğrultusunda eğitim-öğretim-araştırmada atama kriterlerine kadar birçok alanda bir alt yapıyı birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektörlük görevinin bir yılını değerlendirdi. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE- Kültür Merkezinde “Ege Üniversitesi Yıllık Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya, Ege Üniversitesi Üst Yönetimi, dekanlar, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ve bürokratların yanı sıra akademik ve idari çalışanlar katıldı. Konuşmasına, özverili çalışmalarından dolayı tüm idari ve akademik personele teşekkür ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesinde 18 Ekim 2017- 05 Aralık 2018 tarihleri arasında hayata geçirilen değişim-dönüşüm odaklı yenilikçi uygulamaları, yapılan çalışmaları, gerçekleştirilen projeleri ve gelecek süreçte yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.

"Üniversiteme minnettarım"

Ege Üniversitesinin 63 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden birisi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversiteli olmak ayrıcalıktır. Kariyerimi bu Üniversitede yapmış, Bu Üniversitenin sağladığı imkânlarla en üst düzeylerde uzun yıllar ülkeme hizmet etme şansını yakalamış birisi olarak üniversiteme minnettarım. Şimdi de üniversiteme vefa borcumu ödeme heyecanıyla bir yılı geride bırakmış bulunuyorum. Ege Üniversitesinin bize, bölgemize ve ülkemize sağladığı katkıları anlatmakla bitiremeyiz. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi ülkemize zarar verdiği gibi bu güzel üniversitemize de büyük zararlar vermiş, moral ve motivasyonumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Sık rektör değişimleri, geçmiş dönemlerde yaşanan çeşitli olumsuzluklar, bizleri ve sizleri yetiştiren bu kuruma zarar vermiştir. Ege Üniversitesi köklü bir kurumdur. Bunları atlatabilecek güce sahiptir. Bu gücün en temel kaynağı sizlersiniz; Özellikle de siz akademisyenlersiniz” diye konuştu.

“Üniversitemizde huzur ve güven ortamı var”

Bir yıllık süreçte önceliklerinin huzur ve güven ortamını sağlamak olduğunu bunu da başardıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, öğrencisiyle, öğretim elemanıyla ve idari kadrosuyla birbirine kenetlenmiş ve gönül bağı kurmuş bir üniversite ortamı oluşturduklarını ifade etti. Eğitim, araştırma ve kampüs anlamında yapmamız gerekenleri bilimsel olarak derli toplu hale getirmek için Ege Üniversitesi Gelecek Şurasını yaptıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Bu belki de ülkemizde bir düşünce kuruluşuyla birlikte yapılan ilk üniversite şurasıydı. Bu şura sonucunda yol haritamızı belirledik” dedi.

“2019 yılında ‘Araştırma Üniversiteleri' arasına gireceğiz”

2019 yılında “Araştırma Üniversiteleri” arasında gireceklerine inandıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şöyle konuştu: “Bu amaç doğrultusunda üniversitemiz araştırma alt yapısını erişilebilir ve görünür kılmak için Ege Üniversitesi Laboratuvar / Analiz Bilgi Sistemini (EGE-LABSİS) kurduk. TÜBİTAK tarafından onaylanan 5 adet güçlü olduğumuz öncelikli alanlarımızı belirledik. BAP Koordinasyon birimini yapılandırarak, BAP Yönergesini çıkardık. Araştırma üniversitesi olma yolunda kurum, birim, bölüm ve kişi performanslarının ölçülerek değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi için BAPSİS ile entegre çalışan Akademik Veri Sistemini (AVESİS) kullanıma sunduk. Patent sayımızı artırdık. TEKNOPARK'ımızda önemli projelere imza atılıyor.”

Üniversite - sanayi işbirlikleri

Üniversite - sanayi işbirliklerine özel bir önem verdiklerini vurgulayan Rektör Budak, “Bölgemizdeki OSB'leri, STK'ları, Aliağa'daki önemli sanayi kuruluşlarını tek tek ziyaret ettik. Özel sektör ile çeşitli işbirliği protokollerine imza attık. Üniversitemizin öğretim üyeleri alanlarında yaptıkları çalışmalarla önemli ödüllere layık görüldüler” diye konuştu.

Öğrenci odaklı eğitim

Eğitim konusunda öğrenci odaklı bir anlayışı benimsediklerini dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle öğrencilerimizle yöneticiler olarak sık sık bir araya geliyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yüksek puanlı öğrencilerin tercihi yine Ege Üniversitesi oldu. 2017 - 2018 eğitim-öğretim döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 3 anabilim dalı, 4 doktora programı, 9 yüksek lisans programı açtık. Ayrıca YÖK-100/2000 öncelikli alan doktora programından 196 bursiyer ile en fazla yararlanan üniversite olduk. Eğitim Programlarını akredite ediyoruz. Bu kapsamda 14 akredite eğitim programımız bulunuyor. Bu akredite programların devamını sağlamak ve sayılarını artırmak için tüm birimlerimize yönetim olarak tam destek vermek amacıyla Akreditasyon Destek Komisyonunu oluşturduk. Uzaktan eğitim konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Danışmanlık sistemimizi de yenileyerek daha etkin hale getirdik. Kütüphane kullanım saatlerini gece yarısına kadar uzattık ve vize-final dönemlerinde 24 saat açık tuttuk. 30 ayrı dil eğitimi içeren Rosetta Stone dil eğitim aracına abone olduk.”

“Uluslararası üniversite olma yolunda önemli adımlar”

Uluslararası üniversite olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Budak, “Üniversitemizin bir başka önemli başarısı da Yükseköğretim Kurulunun “2018-2022 Dönemi Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde pilot üniversiteler arasında yer almasıdır. Üniversitemizin mevcut olan 96 adet uluslararası ikili iş birliği anlaşmasına 2018 yılında 20 adet daha anlaşma eklenerek toplam sayı 116'ya yükselttik” ifadelerini kullandı.

Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs projesi

Daha yaşanabilir bir kampüs için önemli alt yapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, şunları söyledi: “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede kampüste çoğu yolu trafiğe kapattık. Bisiklet yolları yaptık. Peyzaj ve rekreasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Kampüsümüzde güvenlik zafiyeti olan noktaları belirleyerek gerekli önlemleri aldık. Görüntü kirliği ve aydınlatma sorunlarına çözümler getirdik. Öğrencilerimizin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için sürekli çalışıyoruz.”

“Aliağa'da bin 200 dönümlük arazi ”

Ege Üniversitesinin ciddi bir fiziki dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Rektör Budak, “Deprem bölgesinde bulunuyoruz ve binalarımız gerçekten çok eski. Bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde dile getirerek bir fiziksel dönüşüm planı hazırladık. Özellikle hastane binamızın yenilenmesi çok önemli bir konu. Bununla birlikte Karşıyaka ilçesinde Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesini Meclis Başkanımızın katılımıyla açtık. Aliağa'da bin 200 dönümlük araziyi üniversitemize kazandırdık” bilgisini verdi.

Kurumsal kimlik ve aidiyet

Kurumsal aidiyet çalışmalarından da bahseden Rektör Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi ailesinin daha güçlü bir şekilde ‘iyi ki Ege Üniversiteliyim' demesi için kurumsal kimlik ve aidiyet konularında da birçok çalışma yapıyoruz. ‘Akşam Çayı' etkinliğimizde tüm akademik ve idari personelimiz, emeklilerimiz, yabancı ve engelli öğrencilerimizle bir araya geldik. Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize yönelik iki ayrı ‘Turkuaz Masa Çözüm Merkezi'ni hizmete sunduk. Yine kısa süre önce ulaşılabilir olmak adına ‘Rektör Randevu Talep Sistemi'ni hayata geçirdik. Mezunlarla ilişkilerimizi geliştirmek adına ‘Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisi'ni kurduk ve ‘Mezun Kartı' uygulamasına geçtik” dedi.

“Ege Üniversitesi dünya sıralamasında yükseliyor”

Planlanan önemli ve büyük ölçekli projelerle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Budak, “Mali sıkıntılarımızı azaltacağına ve fiziksel alt yapımızı destekleyeceğine inandığım çok önemli iki projemiz var. Bunlar, Ege Üniversitesinin tüm kampüs yapısını değiştirecek olan ‘Enerji İhtiyacının Hibrit Sistemlerle Karşılanması' ve ‘Master Plan' projeleridir” dedi. Ege Üniversitesinin şu anda dünyada 616. Sırada olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, şöyle devam etti: “Önümüzdeki 10 yılda ilk 300 üniversite arasında olması bizim hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda eğitim-öğretim-araştırmada atama kriterlerine kadar birçok alanda bir alt yapıyı birlikte inşa ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümde öğrencisinden öğretim elemanına, idari personelinden hizmetlisine kadar hemen her kesimin katkısı bulunmaktadır. Bize destek veren ve bu yolda kararlılıkla yürümemize olan inancımızı artıran herkese çok teşekkür ediyorum. Bir devlet üniversitesi olarak, devlet büyüklerimizle yakın bir ilişki içerisindeyiz. Bu anlamda devletimizin ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'ın ve bakanlarımızın desteklerinden dolayı kendilerine üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden çok çalışmamız gerektiği inancımı yenilemek istiyorum. Bizim bu ülkeye borcumuz var. Bu borcumuzu da ancak bizlere verilen unvanların hakkını vererek, bilimin ve fennin ışığında çalışarak ödeyebiliriz. Devletimizi, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyana kadar asla durmayacağız. Onun için çalışacağız, çabalayacağız ve başaracağız. Umutlarımız hiç eksilmesin, yolumuz hep aydınlık ve açık olsun.”