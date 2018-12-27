Rektör Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Dr. Necdet Budak, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmelerde bulundu. Son bir yılda EÜ'deki çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulan Rektör Budak, "Araştırma üniversitesi olma hedefimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Son bir yılda önemli çalışmalara imza attık, önümüzdeki süreçte aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ankara'ya bir dizi ziyarette bulunmak üzere giden Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç ile görüştü. EÜ'nün gelecek vizyonu ve araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarını temaslarında dile getirdiğini belirten Rektör Budak, "Araştırma üniversitesi hedeflerimize güçlü adımlarla ilerliyoruz. Son bir yılda önemli çalışmalara imza attık. ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı' kapsamına tıp fakültemiz ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulmasının alınması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ilettim. Üniversitemiz açısından çok önemli olan bu gelişmeye ek olarak Cumhurbaşkanımızın desteklerini esirgemeyeceğini söylemesinden büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Rektör Budak, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Budak, "Tıp fakültemiz ve hastanemizde, dünya çapında bilim insanlarımız ciddi akademik çalışmalara imza atıyor. Üniversitemizde bilimi öncelerken alt yapı çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Sağlık Bakanımıza çalışmalarımızla ilgili bilgi verdim. Hastanemizdeki hizmet kalitemizi üst seviyelere taşımak amacıyla tıp fakültemizin ve hastanemizin yöneticileriyle projelerimizi görüşmek için en kısa sürede Bakanımızla bir araya geleceğiz" dedi.

Ankara'da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de bir araya gelen Rektör Budak, EÜ'nün geleceğe güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Araştırma üniversitesi hedeflerimizi değerlendirdik. YÖK başkanımıza üniversitemizde bir yıl içinde yaptığımız; bilimsel, toplumsal, öğrenci odaklı ve alt yapı çalışmalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgi verme şansı buldum. Diğer üniversitelere örnek olacak çalışmalar yapan üniversitemizi yakından takip ettiğini söyleyen YÖK Başkanımız, kısa sürede amaçlarımıza ulaşmamız konusunda bizi cesaretlendirdi. Ayrıca YÖK Başkanımızı üniversitemize davet ettim. Kendisi de öğretim elemanlarımızla bir araya gelerek verimli bir toplantı yapmak istediğini söyledi."