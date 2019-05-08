Rektör Budak, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüştü

Ankara'da temaslarda bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü. Ege Üniversitesi'ndeki faaliyetlerle ve akademisyenlerin geliştirdiği projelerle ilgili görüşmelerde bulunduğuna dikkat çeken Rektör Budak, “Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin geliştirdiği projelerle TÜBİTAK'tan aldıkları destek bir önceki yıla göre 2 kat arttı. Araştırma üniversitesi hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere görüşmede bulunduğum bakanlarımıza üniversitemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi Ankara ile bütünleşti” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rektör Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EÜ'deki çalışmalara ilişkin bilgi arz etti. EÜ'nün uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Rektör Budak, “Akademisyenlerimizin geliştirdiği projelerin TÜBİTAK-ARDEB'ten aldığı destek bir önceki yıla göre 2 katına çıktı. Bu artış değerli akademisyenlerimizin proje sayılarının artması sonucu oldu. Projelerin aldığı destek 50 milyon 759 bin TL'ye çıktı. Bu üniversitemiz açısından önemli bir başarı. Ege Üniversitesi ailesi, araştırma üniversitesi hedefine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza hedeflerimiz ve çalışmalarımızla ilgili bilgi verme şansı buldum. Cumhurbaşkanımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şahsıma ve üniversitemize olan güveni motivasyonumuzu arttırıyor” diye konuştu.

Bakanlarla projeleri değerlendirdi

Rektör Budak, Ankara'daki temaslarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de görüştü. Ege Üniversitesi olarak devletin kalkınma öncelikli alanlarına yönelik projeler ürettiklerini ve bu projeleri bakanlıklarla paylaştıklarını söyleyen Rektör Budak, “Görüşmelerimde, üniversitemizin uluslararasılaşma ve araştırma üniversitesi olma çabalarını aktardım. Öğretim elemanlarımızın geliştirdiği ve ilgili bakanlıklarımıza sunduğumuz projelerimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çalışmalarımızı bakanlarımıza aktarma şansı buldum. Akademik faaliyetleriyle atağa geçen Ege Üniversitesi Ankara ile bütünleşmiş durumda. Gördüm ki Ankara da üniversitemizi yakından takip ediyor bu da memnuniyet verici, yeni projelerle ilgili görüşmelerimiz de oldu” dedi.

Tarım şurasında görev

Üniversite Hastaneleri Birliği'ndeki görevinin devam ettiğini hatırlatan Rektör Budak, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, bakanlık tarafından düzenlenecek Türkiye Tarım Şurası'nda görev verdiğini kaydetti. Rektör Budak, “Ülkemizin tarım politikalarına, çiftçimizle, sanayicimizle ve akademisyenlerimizle güçlü birliği yaparak ne gibi katkılarda bulunabileceğimizi değerlendireceğimiz şurada ziraatçı bir Rektör olarak bilgi birikimimizle yer alacağız” diye konuştu.

Rektör Budak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile de bir araya geldi.