Rektör Budak, Egeli milli sporcular Arıcan ve Çolak'ı tebrik etti

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu sporcular, Türk halkına moral olmaya devam ederken, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasına Ege mezunu sporcular başarılarıyla damga vurdu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin yetiştirdiği milli sporcularımız, böyle zorlu bir pandemi sürecinde başarılarıyla Türk halkına moral oldu. Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Artistik Cimnastik Milli Takım sporcuları İbrahim Çolak, halka aletinde altın, Ferhat Arıcan ise paralel barda altın ve kulplu beygirde sergilediği performansla bronz madalya kazandı. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında hem takım hem de bireysel kategorilerde madalya kazanan milli sporcuları tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin yetiştirdiği milli sporcularımız, böyle zorlu bir pandemi sürecinde başarılarıyla Türk halkına moral oldu. Bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Budak, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Çolak ile altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı tebrik etti. Prof. Dr. Budak, ayrıca Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunları; antrenör Yılmaz Göktekin, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder in içinde yer aldığı ve aynı şampiyonada takım finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımının başarısını da kutladı.

Ege Üniversitesi mezunu sporcular damga vurdu

Ege Üniversite Spor Bilimleri Fakültesinin bir yandan eğitim-öğretim başta olmak üzere bilimsel faaliyetlerini yoğun bir gayretle sürdürürken, diğer yandan da pek çok branştan sporcular yetiştirmeye devam ettiğini vurgulayan Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi hedefiyle bölgemizin ve ülkemizin gelişimine ve insanlığın sorunlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte spor alanında da uluslararası arenada adından söz ettiren sporcular yetiştirme stratejimiz doğrultusunda önemli projeleri üniversitemize, bölgemize ve ülkemize kazandırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler neticesinde üniversitemiz sporcuları milli takım düzeyinde uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında, halka aletinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan spor bilimleri fakültemiz mezunu İbrahim Çolak, ülkemiz adına önemli bir başarıya daha imza atarak tarih yazdı. Dünya şampiyonu milli cimnastikçimiz, Mersin'de süren Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 15 bin puanla altın madalya kazanarak şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti. Aynı şampiyonada spor bilimleri fakültemiz mezunu milli sporcu Ferhat Arıcan da paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra kulplu beygirde sergilediği performansla da bronz madalyanın sahibi oldu. İbrahim Çolak'ın içinde yer aldığı Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımı ise aynı şampiyonada takım finalinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin yetiştirdiği öğrencilerimiz böyle zorlu bir pandemi sürecinde başarılarıyla Türk halkına moral oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırdılar. Bahtiyar olduk” dedi.